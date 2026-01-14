Jossimar Pemberton da el salto al fútbol internacional y firma con un club campeón

El atacante Jossimar Pemberton se convierte en legionario luego de que Liberia anunciara que se marcha al fútbol de Nicaragua.

El actual campeón del fútbol pinolero, el Diriangén, se convierte en la nueva casa de Jossimar; tal y como lo dio a conocer el conjunto pampero.

Jossimar Pemberton se marcha de Liberia para vestir la camisa del Diriangén de Nicaragua (Jose Cordero)

“Gracias Jossimar Pemberton. Éxitos en tu camino profesional”, compartió el conjunto aurinegro en sus redes sociales como mensaje de despedida al ahora exdelantero pampero.

El ahora artillero del Diriangén fue jugador de equipos como Liga Deportiva Alajuelense, del Saprissa y del Cartaginés, antes de dar su primer paso al fútbol internacional, tras finalizar su relación con Liberia.