Periodista hondureño le baja el piso al campeonato de fútbol tico y lo califica de forma despectiva

El periodista Mario Figui de Honduras le tiró durísimo al campeonato nacional asegurando que para Jorge Álvarez venir a Alajuelense sería un retroceso en su carrera

Por Eduardo Rodríguez

El interés de Alajuelense por Jorge Álvarez de Olimpia ha provocado una ola de opiniones sobre el nivel de la liga de fútbol tico y la catracha, algo que para el periodista de Honduras Mario Figui sería un retroceso para el volante, ya que califica al campeonato nacional de una forma muy despectiva.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Periodista hondureño calificó de "malísima" la liga de fútbol tica ante el interés de Alajuelense por Jorge Álvarez. (JOHN DURAN/John Durán)

“Económicamente le iría bien, estamos claros. Pero Jorge Álvarez también debe entender que jugar en la liga de Costa Rica es un retroceso futbolístico para su carrera deportiva”, afirmó en sus cuentas de redes sociales.

“Los ticos quedaron eliminados rumbo al Mundial de Norteamérica. No te compiten en Champions de Concacaf, donde quedan eliminados en primera ronda, y la exportación de jugadores sigue a la baja. ¡liga malísima!”, aseguró el comunicador hondureño.

