Periodista hondureño le baja el piso al campeonato de fútbol tico y lo califica de forma despectiva

El interés de Alajuelense por Jorge Álvarez de Olimpia ha provocado una ola de opiniones sobre el nivel de la liga de fútbol tico y la catracha, algo que para el periodista de Honduras Mario Figui sería un retroceso para el volante, ya que califica al campeonato nacional de una forma muy despectiva.

Periodista hondureño calificó de "malísima" la liga de fútbol tica ante el interés de Alajuelense por Jorge Álvarez. (JOHN DURAN/John Durán)

“Económicamente le iría bien, estamos claros. Pero Jorge Álvarez también debe entender que jugar en la liga de Costa Rica es un retroceso futbolístico para su carrera deportiva”, afirmó en sus cuentas de redes sociales.

“Los ticos quedaron eliminados rumbo al Mundial de Norteamérica. No te compiten en Champions de Concacaf, donde quedan eliminados en primera ronda, y la exportación de jugadores sigue a la baja. ¡liga malísima!”, aseguró el comunicador hondureño.