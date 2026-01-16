“Catedral Llena”: Alajuelense agota todos sus espacios para asociados tras el título 31

Luego del cetro 31 ante Saprissa en el pasado mes de diciembre, la locura con Alajuelense ha llegado al punto que el club informó que ya no cuentan con más espacios para asociados en el estadio Alejandro Morera Soto.

“El estadio Alejandro Morera Soto alcanzó actualmente el máximo de espacios habilitados para arrendatarios, por lo que, en este momento, no es posible gestionar nuevos espacios adicionales”, dice el comunicado de prensa de los erizos.

Alajuelense informó que no hay más espacios para asociados en el Morera Soto

Los manudos igualmente aún pueden volversen socios del club

En el mismo comunicado, se informa a la gente que aún se pueden asociar al equipo por medio de las membresías llamadas: “Catedral” y “Catedral plus”, las que no contemplan un espacio dentro del Morera Soto; no obstante, dan beneficios a los aficionados como la preventa de entradas y demás.

“Agradecemos sinceramente la comprensión, el orden y el interés de nuestra afición en seguir caminando junto a Liga Deportiva Alajuelense”, finalizando el comunicado de prensa.

Alajuelense debutó en el torneo nacional a estadio lleno

Lo que se le viene al campeón nacional

Los rojinegros comenzaron su defensa del cetro nacional con las entradas agotadas desde el día antes del juego por la fecha uno contra Liberia; dicho encuentro finalizó con un empate a dos.

Los erizos ahora deben visitar a Pérez Zeledón el domingo y el próximo miércoles el Fello Meza de Cartago para luego regresar al Alejandro Morera Soto ante San Carlos por la fecha cuatro del Clausura 2026.