Ronald Matarrita asegura que Alajuelense regaló el partido ante Liberia

Alajuelense no pudo redondear la fiesta que montaron este pasado jueves con una victoria contra Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto, algo que dejó con un sinsabor al lateral rojinegro Ronald Matarrita.

“Fue un partido complicado, sabíamos que Liberia está haciendo muy bien las cosas; en todos los partidos nos han complicado, así que bueno, no es atípico que Liberia nos hiciera un buen partido. Obviamente, nosotros teníamos que salir a arrasar hoy, somos los actuales campeones”, afirmó el lateral erizo.

Ronald Matarrita no salió contento con el empate ante Liberia (JOHN DURAN/John Durán)

Matarrita se sintió insatisfecho con lo visto en cancha, ya que aseguró que la Liga regaló el partido.

“La manera en la que regalamos el partido creo que no es normal en un equipo como nosotros, así que bueno, somos conscientes de que quedamos debiéndole a la gente y que bueno, en los próximos partidos debemos ir a arrasar y mostrar esa misma faceta que veníamos mostrando en los últimos partidos”, aseguró.

Alajuelense no pudo redondear la fiesta con una victoria (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con respecto a los fichajes, Ronald ve normal que los campeones hagan pocos movimientos en el mercado de piernas.

“Es normal en un equipo que queda campeón que las salidas sean pocas y que las incorporaciones sean pocas; creo que al quedar campeón, hace ver que el equipo está bien y que cada una de las zonas se encuentra fuerte, así que, bueno, las incorporaciones, sin duda, nos van a aportar conforme se vayan acoplando más al equipo; creo que Kenneth (Vargas) lo hizo excelente y ahora a esperar a Ángel (Zaldívar), que se viene incorporando hasta ahora”, dijo el manudo.