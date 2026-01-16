Óscar Ramírez explotó y le marcó el camino a Osael Maroto de lo que debe hacer en la Fedefútbol: “Ya hemos experimentado mucho”

Tras el juego entre Alajuelense y Liberia, como pocas veces se le ha visto, Óscar Ramírez fue contundente sobre lo que pasa con la Tricolor y que aún no hayan elegido a un director de Selecciones tras la salida de Ignacio Hierro.

El Machillo, incluso, dejó claro su candidato para dicho rol.

“Ya tenemos que sentar bases, ya hemos experimentado con ciertas nacionalidades y hemos descuidado lo criollo. Por ahí escuché que suena Ronald González, él fue al Mundial de 1990, estuvo todo el proceso, vivió varios procesos, sabe lo que es una eliminatoria, sabe cómo se juega esto, dirigió la sub-20 (Mundial Egipto 2009), creo que fue cuarto o quinto lugar (fue cuarto) en el mundo. No sé que es el cuestionamiento hacía él”, dijo el erizo.

Óscar Ramírez le marcó la cancha a Osael Maroto y le marcó el rumbo que cree debería seguir con la Fedefútbol. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es claro, se sabe que en lo administrativo sí le falta, pero se le puede poner a alguien a la par. Hay espacio, hay tiempo para eso, pero realmente lo que ocupamos es la organización con Ronald, que ya ha trabajado en procesos sub-20 en lo que fue la escogencia, lo que fue la manera de la metodología. Yo creo que es la persona más adecuada que hay en estos momentos”, sentenció Ramírez.

Una mano con el papeleo

Con visible molestia, el técnico campeón nacional insistió en que ya se ha experimentado mucho sin darle espacio a los ticos en la Sele.

“Ya hemos experimentado mucho con eso. Por lo general, viene una nacionalidad, trae su grupo, lo mete, no pasa nada, viene otra nacionalidad, lo mete y no pasa nada, y gente nuestra que está capacitada no se toma en cuenta. Tal vez hay un espacio importante para que Ronald, en un tema administrativo, que me imagino que es lo que le están cuestionando ahora, lo puedan ayudar, que es talvez en temas de papeleos, pero en tema de cancha, en la metodología y eso, yo creo que Ronald está claro y está preparado para eso”, afirmó.

Óscar Ramírez le dio su candidato a Osael Maroto para que releve a Ignacio Hierro (Jose Cordero/José Cordero)

Machillo, además, puso a España como ejemplo de lo que debemos intentar hacer.

“Yo creo que ya es bueno que aterricemos, ahora que quedó este espacio para trabajar bien. Yo no sé de dónde viene la gente que no ha tenido esos procesos, en cuanto a vivencias, en estar cerca de eso, y no quiero decir que no estén preparados.

LEA MÁS: José Saturnino Cardozo revela la verdad de lo que pasará con Fernando Lesme en el fútbol nacional

“Viene un tema de lo que es en sí la esencia y, al final, las ligas menores es donde hay que ir a buscar. Los entrenadores también tenemos que darles capacitaciones. ¿Cómo es posible que en España todas las ligas menores juegan como la selección mayor? Porque hay un modelo que seguir”, aseguró.

Ramírez fue enfático sobre la metodología como clave para tener éxito con la Selección Nacional desde las inferiores.

“Lo que pasa es que si uno trabaja con una metodología y el otro de otra manera, ¿cómo haces para homogenizar eso con el poco espacio? Entonces viene un proceso de metodología de la Federación hacia los equipos para que se manejen todos de la misma manera”, acotó en conferencia de prensa.

Ronald González es el candidato ideal de Óscar Ramírez para el puesto de director de Selecciones Nacionales.

Y ya cerrando su mensaje, le insistió a los federativos para que se pongan serios y vuelvan a lo criollo.

“Hay que volver a lo criollo, a la gente que ha sentido lo que es una eliminatoria, los que han vivido todo esto, que conocemos el entorno acá”, sentenció.

LEA MÁS: Mauricio Villalobos relata lo que significa anotar con Liberia luego de estar en el congelador en Saprissa