Puntarenas FC perdió más que los 3 puntos ante Cartaginés y esta fue la fuerte sanción que recibió

Puntarenas FC perdió más que los 3 puntos ante Cartaginés y este lunes, el Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones luego de disputarse la segunda jornada del torneo de Clausura 2026.

Los naranjas fueron castigados con un total de 1 millón de colones, por incumplir con algunos elementos, relacionados con la atención a medios de comunicación.

LEA MÁS: Henry Bejarano afirma que Puntarenas fue perjudicado por decisiones del VAR ante Cartaginés

Puntarenas FC perdió más que los 3 puntos ante Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Las sanciones

Estas son las sanciones que recibió el PFC:

- Sancionar al club con una multa de ¢500 mil de conformidad con el artículo 57BIS inciso 10), al ser la segunda vez en la temporada que no cumple con la Zona Mixta en tiempo y forma como lo establece el Reglamento de Comunicación y Prensa.

- Sancionar al club con una multa de ¢500 mil de conformidad con el artículo 57BIS inciso 6), al ser la primera vez en la temporada que el club incurre en la falta de no utilizar ni velar por el buen estado y uso de las marcas en el backpanel oficial.

LEA MÁS: “Suelta neutral rara”: El polémico detalle que desató la furia de Pérez Zeledón contra el arbitraje

Pérez Zeledón fue sancionado, luego del juego contra Alajuelense. Foto: prensa PZ. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Pérez Zeledón

El Municipal de Pérez Zeledón también fue sancionado y este fue el castigo que recibió el técnico Luis Alberto Orozco, quien fue expulsado en el juego contra Alajuelense:

- 1 partido de suspensión y una multa de ¢150 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 36, inciso 1), al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral, interpelando de cualquier forma.

LEA MÁS: Mauricio Wright vuelve a desafiar los pronósticos y su nueva apuesta es Guadalupe

Además, recibió una sanción de ¢500 mil de conformidad con el artículo 57BIS inciso 6), al ser la primera vez en la temporada que el club incurre en la falta de no utilizar ni velar por el buen estado y uso de las marcas en el backpanel oficial.

- Sancionar al club con una multa de ¢250.000 al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido, de conformidad con el artículo 41, inciso primero.