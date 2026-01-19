“Suelta neutral rara”: El polémico detalle que desató la furia de Pérez Zeledón contra el arbitraje

En el Pérez Zeledón tampoco salieron contentos con el trabajo del árbitro Bryan Cruz e indicaron a qué se debieron los fuertes reclamos realizados en el juego ante Alajuelense.

Los Guerreros estaban muy enojados, al punto de que al final del partido expulsaron al entrenador Luis Alberto Orozco por sus quejas contra el arbitraje durante el tiempo de reposición.

Orozco no habló y mandó a su asistente

El Chuleta Orozco fue expulsado al final del partido por fuertes reclamos al arbitraje. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por salir con tarjeta roja, el técnico mexicano no fue a la conferencia de prensa y envió en su lugar a su asistente, Tomás Peñaranda, quien le bajó un poco el tono al asunto y dio un motivo bastante superficial.

“Este es un cuerpo técnico que siempre quiere ganar, que nos exigimos mucho y nos queríamos llevar el partido. Hicimos un muy buen primer tiempo y el segundo lo estábamos llevando con buen orden”, comentó.

La jugada que encendió el enojo

Peñaranda explicó qué fue lo que detonó la molestia del banquillo generaleño.

“Lo que tal vez nos molesta y nos altera un poco son ciertas acciones que pasan dentro del fútbol. El árbitro hizo una suelta neutral que la sentimos un poco rara y ahí nos empezamos a molestar al ver su accionar”, dijo.

En Pérez Zeledón aseguran que van por la clasificación a semifinales. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Convencidos de pelear clasificación

El asistente afirmó que al “Chuleta” Orozco le ganó la intensidad del partido, más aún porque en el club están convencidos de que tienen con qué pelear la clasificación en este torneo.

“Las pulsaciones del partido, íbamos ganando y falta y falta, mucho centro tal vez por eso, pero más que todo porque siempre queremos ganar, tenemos un buen equipo, un buen grupo con un gran cuerpo técnico”, aseguró.

Peñaranda cerró recalcando que el proyecto sigue firme y con ambición.

“El torneo pasado estuvimos bien cerca y este torneo es la misma mentalidad, tal vez un poquito más fuerte, con más ganas, con cosas que podemos mejorar todo el equipo. Son muy poquitos detalles y si los cambiamos podemos dar ese salto”, comentó.