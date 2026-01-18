En Alajuelense es 49 de diciembre y todavía no arranca en el Clausura 2026

Alajuelense sigue sin arrancar en el Clausura 2026, ahora empató 1-1 ante Pérez Zeledón en el sur, un resultado que no es del todo malo al ser visitante, pero a este punto muchos ya esperarían ver al campeón con una victoria, al menos.

El festejo manudo en diciembre fue muy lindo, muy merecido, todo lo que usted quiera, el jueves se vieron muy bonitas las copas juntas, pero ya fue, es hora de dar vuelta a la página.

A la Liga nadie le va a quitar lo que consiguió en el 2025, fue el mejor equipo del año sin apelaciones ni lugar a dudas, pero si quiere repetir eso en el 2026, tiene que espabilarse.

Jeison Lucumí fue el anotador del gol de Alajuelense en el partido ante Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Sí, sí, era claro que seguramente el arranque iba a costar ante rivales con dos o tres semanas más de trabajo, puede decirse que entró en desventaja, pero eso es algo que viven todos los campeones, no es nuevo.

La cancha de San Isidro de El General se está volviendo un calvario para el León, su última derrota en el torneo nacional fue allí, en setiembre del 2025, por lo que estaba ese antecedente.

Desde que la pecosa empezó a rodar, los locales dejaron claro que no se iban a dejar apantallar del campeón, que venían a jugar de tú a tú y que en su campo quieren imponer condiciones.

LEA MÁS: Pablo Izaguirre hizo una revelación que pocos sabían sobre Kenneth Vargas

A la Liga le costó entrar en calor, lo hizo primero el Pérez, se metía en el área eriza de buena forma, con mucho jugador en el medio campo, lo que los complicaba.

El tanto sureño llegó en una bola que Joaquín Aguirre recuperó afuera del área, se la dejó a Jefferson Rivera, este metió un centro al área y apareció frente a marco Andrey Soto con un jupazo para marcar a los 18 minutos.

Andrey Soto anotó el gol de Pérez Zeledón ante Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

El León quedó descolocado con lo sucedido, el partido le era incómodo, pero luego pudo ganar la bola y acercarse a marco con dos opciones claras.

La más cercana en la etapa inicial para los rojinegros fue de Ronaldo Cisneros que disparó dentro del área, parecía de mucho peligro, pero se fue pegadita al palo a la media hora.

Luego Ronald Matarrita fue quien lo intentó, un remate de zurda a un lado del área pequeña, la cual tapó de buena manera Bryan Segura.

LEA MÁS: Alajuelense vuelve al estadio donde sufrió su última caída hace 17 partidos

La Liga apretaba por el empate y de hecho lo consiguió, un centro de Joel Campbell acabó en la cabeza de Alexis Gamboa y puso el 1-1 a los tres minutos de reposición, pero la alegría duró solo unos segundos porque el árbitro interrumpió el festejo erizo.

El réferi Bryan Cruz pitó una falta del defensor manudo y anuló la acción.

Andrey Soto anotó el gol de Pérez Zeledón ante Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Para el segundo tiempo, la Liga tenía que hacer algo, metió una marcha más y apenas al primer minuto Creichel Pérez dio un aviso con una bola que pegó al palo.

Pérez respondió con un cabezazo de Manuel Morán que Byron Mora repelió con un tapadón, metió la mano derecha en un lance al centro del área para salvar el 2-0.

Como desde los 60 minutos los Guerreros se la jugaron a aguantar, darle la bola al rival y que pasara el chaparrón, pero era un riesgo importante.

Machillo Ramírez movió el banquillo, metió a Santiago van der Putten y Aarón Salazar y tres chamacos, Tristan Demetrius, Deylan Aguilar y Deylan Paz.

Los muchachos no lo hacen mal, pero a esta Liga, la de este domingo, le hacía falta más peso en el banquillo con las lesiones de Anthony Hernández, Rachid Parkins y Kenneth Vargas, se queda un poco corto,

LEA MÁS: “Catedral Llena”: Alajuelense agota todos sus espacios para asociados tras el título 31

Celso Borges salió en el segundo tiempo fatigado y hasta se le vio renqueando al final del partido. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Cuando el 1-0 se hacía grande, la Liga lo igualó en el único despite que tuvo el Pérez, una mala salida de su portero y una mala marca de sus defensores a los 80 minutos.

Un tiro de esquina desde la izquierda fue al palo largo, Bryan Segura pifeó la salida y en el área pequeña estaba solo Jeison Lucumí que apenas tuvo que poner la cabeza para anotar.

A pesar de los 11 minutos de reposición, en el sur repartieron puntos, el campeón arrancó con dos empates y una advertencia porque Herediano y Cartaginés ya le sacan cuatro puntos.