Pablo Izaguirre hizo una revelación que pocos sabían sobre Kenneth Vargas

Pablo Izaguirre hizo una curiosa revelación de Kenneth Vargas que pocos tenían en el radar, sobre lo que fue el paso del jugador en las ligas menores de Alajuelense.

En declaraciones a La Teja, el argentino nos comentó que conoce muy bien al jugador y cómo fue su primer paso en la Liga, esto porque él fue su técnico en aquel entonces.

El che recordó que, cuando el extremo tenía 15 años, tuvo la posibilidad de entrenarlo y ahí le mostró que era un jugador con condiciones diferentes.

Kenneth Vargas fue titular en el primer partido de Alajuelense este torneo, ante el Municipal Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Siempre fue un muchacho muy alegre, un jugador pícaro, de los que siempre buscan el balón, siempre fue igual, eso es algo que mantiene. Estuvo en el equipo y le tocó irse, pero hizo un camino y le valió regresar acá y esperemos que le vaya muy bien”.

Un grupo con talento y nombres que hoy suenan

Izaguirre contó que aquel equipo, en el que estaba Huevito, tenía a figuras como Álvaro Zamora, Giancarlo Castro y al arquero Byron Mora, jugadores a los que dirigió entonces.

El físico, el gran límite de aquel Kenneth

Pablo reconoció que el físico que tenía Vargas en aquel entonces lo limitó un poco, era un muchacho muy menudito, delgado en comparación a otros que eran más potentes en esa parte, pero él se destacaba por su habilidad.

“Es lógico y normal que cuando uno tiene esa edad, hay jugadores que ya desarrollan y otros que no, entonces hay que esperar el desarrollo de los jugadores y en ese momento, sí, Kenneth no tenía un gran físico, era chiquitillo.

“Desde muy joven a él se le veía calidad, eso es claro, pero lo que pasa en una u-15 es que ves jugadores que ya están desarrollados o más empacados y a otros les falta más, posiblemente lo que le hacía falta era un año más, por ese tipo de cosas es que salió”.

Pablo Izaguirre compartió con figuras como Wílmer López como técnico en las ligas menores de Alajuelense. Instagram Pablo Izaguirre. (Instagram Pablo Izaguirre./Instagram Pablo Izaguirre.)

El rol que podría tener con el Machillo

Sobre lo que será Vargas en el plantel del Machillo, para Izaguirre es un jugador que tiene todo para ganarse un lugar, pero tendrá buena competencia.

“Lo veo como un sustituto de Kenyel Michel, pero es claro que tendrá competencia, porque allí puede poner a Creichel Pérez o a Lucumí, por lo que además de andar bien, tiene que tener muy claro eso, que se gane el puesto partido a partido”, finalizó.

Ante el Municipal Liberia, fue titular en el arranque del torneo, este domingo contra Pérez Zeledón podría serlo de nuevo, pero por lo visto, de seguro contará con buenos minutos.