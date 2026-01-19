¿Perjudicaron a Alajuelense en Pérez Zeledón? Exárbitro da su opinión

Alajuelense no pudo llevarse la victoria en Pérez Zeledón luego de empatar a uno; sin embargo, el tema arbitral fue debate durante el compromiso.

La Liga empezó perdiendo y antes del descanso emparejó los cartones; no obstante, Alexis Gamboa anotó con una falta previa que terminó anulando el gol, algo que generó la polémica.

El partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense no está exento de polémica. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

“Hay un empujón que desestabiliza al contrario; el gol sí fue bien anulado”, comentó a La Teja el exárbitro Marvin Amores.

La Liga logró empatar el partido y, seguidamente, hubo una mano de penal que fue señalada como tal; sin embargo, previamente, una posición adelantada de Guillermo Villalobos anuló la acción, algo que no dio pie a dudas, ya que era bastante evidente la determinación por parte de los silbateros.

Jeison Lucumí fue el anotador del gol de Alajuelense en el partido ante Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Óscar Ramírez estaba visiblemente molesto con el accionar de Bryan Cruz, ya que afirmó que se cortaba mucho el juego, por lo que se hacía lento el duelo.

“En este partido no estuvo bien el árbitro; dejó muchas jugadas sin sancionar, además cortaba mucho el juego, cuando podía aplicar la ley de ventaja”, afirmó el mismo Amores ante la consulta que le hizo La Teja sobre la labor arbitral.