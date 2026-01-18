Casi un año después, la misma frase de Ariel Rodríguez que sigue sin cambiar el rumbo de Saprissa

El inicio del campeonato nacional para Saprissa no ha sido para nada bueno y, si le sumamos el fracaso del año anterior, para los de Tibás la situación es peor. Por eso llama la atención una frase de Ariel Rodríguez, algo que retumba en los oídos de la afición, pero no pasa de ahí.

“Dependemos de nuestros jefes; si no empezamos a ganar, nos va a tocar irnos”, dijo Rodríguez en marzo del año anterior, antes de que tanto en el Clausura 2025 como en el Apertura se quedaran con las manos vacías.

Ariel Rodríguez lanzó un duro mensaje tras la derrota ante Herediano (JONATHAN JIMENEZ)

Ahora, en la zona mixta, tras la derrota de 2-0 contra el Club Sport Herediano, Ariel volvió a recalcar dicha frase, casi un año después; no obstante, los resultados no parecen cambiar y los movimientos en el plantel morado tampoco.

“La afición tiene todo el derecho de hacer el reclamo y estar molesta; creo que eso es lo que a nosotros como Saprissa nos hace ser mejores, ¿verdad? Y nada, que apoyen hasta el final, que esto es así. Cada jugador sabe lo que tiene que hacer y si no, creo que ya lo había dicho, ya en mayo van a tomar decisiones y, lastimosamente, tenemos jefes y si no hacemos las cosas bien, nos tenemos que ir del club”, dijo Ariel este sábado.

Reynaldo Parks, exjugador del Saprissa, nos brindó un comentario sobre lo que puede ver de la actualidad del monstruo

El defensor nacional Reynaldo Parks, quien militó en el Saprissa durante varias temporadas, nos brindó sus apreciaciones de lo que ve en el club en cuanto a los rendimientos de jugadores.

Aseguró que es complejo dar criterios sin estar dentro del equipo para hacer un análisis más profundo.

“Es difícil opinar cuando no se está adentro; hay muchas cosas que pasan en un equipo de fútbol, lo digo porque estuve en muchos clubes, y como uno no está adentro, no sabe lo que pasa. Hay cosas internas que pasan y los clubes no las ventilan, pero están pasando.

“Que andan bien o mal, eso es circunstancial en el fútbol; hay cosas que pasan con figuras que no se ventilan, entonces es algo más deportivo y de plantel y son ellos los que deben dar luz de su sentir. Los que estamos afuera son meras opiniones”, comentó Parks.

Saprissa solo suma un punto de seis posibles en el arranque (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

En cuanto al inicio de los morados con un punto de seis posibles, Parks reveló lo que percibe en la institución dentro del verde.

“De lo que vi, es un tema de funcionamiento; muchas veces al jugador le cuesta el arranque. A Saprissa muchas veces le cuestan esos arranques; a veces, tienen comienzos malos y ahí se van recuperando a lo largo del torneo y luego pelean el campeonato, pero en un equipo grande no se pueden dar esos lujos. Un equipo como Saprissa necesita ganar puntos desde el inicio; luego, si no, le puede costar. Esos puntos al final le pueden hacer falta”, acotó Reynaldo.

El exjugador morado asegura que la presión no todos los jugadores la saben llevar de buena manera y que eso puede afectar al plantel en estos momentos en los que las cosas no salen como desearían.

“Eso es un tema de madurez deportiva, de manejo de grupo e individual, llámenlo así. La presión la tienen todos, pero en grandes equipos como Saprissa se siente más. Hay jugadores que llegan a un club y no pueden pasarlo; ahí van a tener presión siempre, la afición es muy exigente, pero en los clubes grandes tienen que saberla manejar.

“La presión les puede pasar factura si no están listos para estar en Saprissa, donde hay que manejar presiones externas e internas para las que no todos están preparados. Y, ojo, que hay técnicos que, a veces, no pueden detectar eso en jugadores”, sentenció en una entrevista con La Teja.