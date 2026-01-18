“¡Fuera Vladimir!” La afición de Saprissa pide a gritos un cambio del técnico

Saprissa perdió 2-0 contra Herediano la noche de este sábado 17 de enero y eso encendió el fuego en el cual los aficionados quieren la cabeza del técnico Vladimir Quesada.

Con mayor fuerza, en el estadio y las redes sociales, los saprissistas alzan la voz en busca de un cambio de entrenador.

Saprissa solo ganó un punto de 6 disputados y eso a la afición la tiene muy enojada. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

“¿A qué hora echan a Vladimir?”. Es la pregunta que hace un aficionado por medio de un comentario cuando Saprissa publicó en su Facebook oficial la derrota ante los heredianos. “Ya pueden ir llamando a Jeaustin (Campos)”, afirma otro aficionado.

Esa publicación del 2-0 tiene 2 mil comentarios y la gran mayoría son muy negativos y pidiendo el adiós de Vladimir, sin embargo, no solo él fue cuestionado por los aficionados. “Muchas gracias Vladimir, muchas gracias Sinclair. No llamen, nosotros los llamamos”, se puede leer.

Esta publicación en el Facebook oficial de Saprissa provocó cientos de comentarios que, en su mayoría, piden la cabeza del técnico Vladimir Quesada. (Facebook oficial de Saprissa/Tomada de Facebook)

“Esos eran los jugadores bomba que traía el Saprissa, de Guatemala a guatepeor”. “¿Cómo Ariel, Guzmán y Sinclair están en Saprissa?”. “Esa defensa de Saprissa es de cristal”. “Como el cangrejo”. Son parte de los comentarios negativos hacia el técnico y jugadores.

Saprissa debutó en el Clausura 2026 empatando 2-2 en casa contra Puntarenas y perdió 2-0 con Herediano.

Son solo dos partidos, pero para los aficionados amanecer este domingo 18 de enero con tan solo un punto de 6 disputados es algo que debería significar cambios importantes en el camerino y de forma inmediata.

“Insostenible el cuerpo técnico”. “Solo la directiva ve un equipazo”. “Una limpia: Ricardo Blanco, Waston, Guzmán, Arboine, Sinclair y algunos más”. Entre los 2 mil comentarios muchos se repiten pidiendo: “se necesita un Jeaustin Campos”.

El partido entre Herediano y Saprissa terminó como la realidad de los morados, a oscuras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En su programa en Teletica, Erick Lonis afirmó que fue un partido parejo, de un tiempo para cada equipo, sin ir más allá.