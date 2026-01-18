Henry Bejarano afirma que el VAR perjudicó a Herediano ante Saprissa

Al cierre del partido entre Herediano y Saprissa, una posición adelantada le negó el tercer tanto a los florenses ante los de Tibás; no obstante, la decisión del VAR dejó serias dudas al respecto.

“A mí, sinceramente, me pareció que era gol”, dijo Bejarano en primera instancia, para después de ver más repeticiones afirmar que “no está en fuera de juego” el tanto de Fuller.

Herediano venció 2-0 a Saprissa pese a que le anularon un gol a los florenses al cierre. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

Esa anotación fue al cierre y hubiese significado el tercero de la noche; sin embargo, pese a no contar, los rojiamarillos derrotaron al Monstruo 2-0.