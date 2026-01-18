Enrique Osses le baja el tono a la polémica entre Mariano Torres y William Mattus por audio del VAR

Las palabras de William Mattus a Mariano Torres, en las que lo llama “argentinito” de una forma despectiva, han sido tema en boca de muchos; no obstante, el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, le bajó el tono a la polémica.

El chileno aseguró que no hubo una falta de respeto, ya que no se lo dijo directamente a Torres, en declaraciones a FUTV, pero no ocultó que es “un poco despectivo” lo que dijo William.

Enrique Osses le bajó el tono a los audios del VAR que involucran a William Mattus y Mariano Torres (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Creo que se ha sacado un poco de contexto esto en el sentido de que, si bien es cierto que existieron esas palabras, cuando se dice lo más grave, que es algo un poco xenófobo, no está William hablando con Mariano en ese momento; es con el VAR. En la cancha se dicen cosas, no lo estoy justificando”, expresó Osses en FUTV.

El jerarca del arbitraje tico le baja lo caliente al tema pese a las quejas de los saprissistas en busca de una sanción al silbatero, ya que incluso Mattus será parte de los árbitros VAR para la jornada de domingo en el juego entre Guadalupe y Liberia por esta misma segunda fecha.

Mattus llamó de forma despectiva a Mariano Torres (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Se va a resolver a lo interno; los árbitros saben y conocen un poco lo que piensa esta administración, que el comportamiento debe ser en lo técnico, físico y lo administrativo, así que arbitran cinco por jornada; los otros tienen que esperar, pero se va a manejar de forma interna”, acotó.

El chileno desmintió de forma rotunda que el audio de Mattus fuera una situación que no estuviera en manos de ellos.

“No ha existido filtración, fue la comisión de árbitros; cada vez esto está más expuesto”, aseguró Osses.