Henry Bejarano afirma que Puntarenas fue perjudicado por decisiones del VAR ante Cartaginés

Cartaginés venció 0-2 a Puntarenas; no obstante, el exsilbatero nacional Henry Bejarano no quedó conforme con la actuación del VAR, afirmando que el penal que les señalaron a los brumosos fue falta, pero que al Puerto no le marcaron uno muy parecido.

Para Henry Bejarano Puntarenas fue perjudicado en el duelo ante Cartaginés (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

“Esa es penal, no me cabe duda, pero la de Colindres es penal también; entonces para Cartago sí, pero para Puntarenas no. Las dos son penales, no me cabe duda, y entonces el VAR, ¿dónde está?”, aseguró Bejarano.

Los mismos jugadores porteños se quejaron de la determinación del juez central Pablo Camacho, quien tras ver la jugada con la ayuda del video arbitraje, se mantuvo firme en que había falta sobre Venegas.