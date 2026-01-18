Deportes

Henry Bejarano afirma que Puntarenas fue perjudicado por decisiones del VAR ante Cartaginés

El exárbitro nacional asegura que a Cartaginés le pitaron un penal que fue idéntico a otro no pitado a Puntarenas

Por Henry Bejarano Matarrita y Eduardo Rodríguez

Cartaginés venció 0-2 a Puntarenas; no obstante, el exsilbatero nacional Henry Bejarano no quedó conforme con la actuación del VAR, afirmando que el penal que les señalaron a los brumosos fue falta, pero que al Puerto no le marcaron uno muy parecido.

José Pablo Córdoba de Puntarenas FC controla el balón ante la marca de Luis Flores y Cristopher Núñez, volantes de Cartaginés.
Para Henry Bejarano Puntarenas fue perjudicado en el duelo ante Cartaginés (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

“Esa es penal, no me cabe duda, pero la de Colindres es penal también; entonces para Cartago sí, pero para Puntarenas no. Las dos son penales, no me cabe duda, y entonces el VAR, ¿dónde está?”, aseguró Bejarano.

Los mismos jugadores porteños se quejaron de la determinación del juez central Pablo Camacho, quien tras ver la jugada con la ayuda del video arbitraje, se mantuvo firme en que había falta sobre Venegas.

VARPuntarenasCartaginés
