Vladimir Quesada y las respuestas que hicieron enojar al saprissismo tras la derrota con Herediano

Vladimir Quesada es el principal señalado por la ira de la afición del Saprissa al ver el mal arranque del equipo, que apenas suma un punto en los primeros dos partidos del torneo.

El torneo lleva solo un par de fechas y los morados ya no quieren a su entrenador, pero el asunto no nace por la derrota de este sábado ante Herediano, sino que ya trae cola desde hace meses tras perder los títulos del torneo nacional y centroamericano.

Vladimir Quesada lo intenta, pero la afición de Saprissa pareciera haber dictado sentencia en su contra. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quesada asume la responsabilidad… pero el discurso no convence

En conferencia de prensa, el técnico fue sincero al señalar que es el principal responsable de lo que pasa en el Monstruo; sin embargo, su discurso sigue molestando a la afición.

“Todos somos responsables y el primer responsable soy yo, porque soy la cabeza de este cuerpo técnico al frente de este grupo de jugadores. Se los dije en el camerino, hay que hacer un autoanálisis entre todos y corregir, buscar enderezar este rumbo”, dijo.

LEA MÁS: Vladimir Quesada escuchó el clamor de la afición y puso a estos jugadores para enfrentar a Herediano

“Trabajo, trabajo y más trabajo”: una receta que ya cansa

Cuando le consultaron cómo evalúa su toma de decisiones, afirmó que es normal, como lo ha hecho desde la primera vez que asumió como técnico morado.

“La palabra es trabajo, es la palabra trillada. No he visto nunca a nadie que se cruce de brazos y las cosas salgan por arte de magia, esto es trabajo, trabajo, ser realistas de lo que está pasando y corregir.

“Lo importante es que conozco este grupo de jugadores y sé que tenemos la cantidad, la calidad y la mentalidad, para salir de este bache de inicio de campeonato”, explicó.

Saprissa vive momentos muy complicados en el inicio del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

Un equipo irreconocible entre tiempos

A Quesada además le cuestionaron por qué su equipo se transformó de un primer tiempo aceptable a un segundo en el que les pasaron por encima.

“Hay un gran sinsabor en nosotros. Fuimos un equipo en el primer tiempo y otro en el complemento. Fuimos reiterativos en el camerino, de que hicimos un gran primer tiempo, pero el partido no terminaba ahí y la idea era conservar esas conexiones, esos trazos, esos movimientos al tener y no la pelota”.

LEA MÁS: Henry Bejarano afirma que el VAR perjudicó a Herediano ante Saprissa

Un punto de seis que enciende las alarmas

“En el segundo tiempo no tuvimos el mismo fuelle del primer periodo y encajamos dos goles. No es el inicio del torneo que siempre nos imaginamos, como saprissistas y ganadores, siempre pensamos en grandes actuaciones.

“Nunca nos imaginamos en dos fechas, tener un punto de seis, pero es el momento de hacer la corrección, enderezar nuestro camino”, añadió.

El problema de Vladimir Quesada ya no pasa solo por los resultados, sino porque su discurso dejó de convencer y por máś que haga y diga, la afición ya dictó sentencia: lo quieren fuera del banquillo cuanto antes.