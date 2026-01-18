Christian Sandoval no se guardó nada y dio su fuerte opinión sobre Saprissa y Vladimir Quesada

La derrota 2 por 0 del Deportivo Saprissa ante el Club Sport Herediano, en la segunda jornada del Torneo de Clausura 2026, no solo dejó al cuadro morado sin puntos, sino que también encendió la polémica fuera de la cancha, luego de que el periodista Christian Sandoval, al igual que muchos aficionados, cuestionara abiertamente la gestión del entrenador Vladimir Quesada.

LEA MÁS: “¡Fuera Vladimir!” La afición de Saprissa pide a gritos un cambio del técnico

Críticas directas al banquillo morado

Saprissa cayó 2-0 ante Herediano en la jornada 2 del Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras el compromiso disputado este fin de semana, Sandoval, periodista deportivo de Teletica y Teletica Radio, utilizó sus redes sociales para realizar un análisis crítico del rendimiento saprissista, señalando que los principales problemas del equipo no pasan únicamente por la planilla, sino por las decisiones tomadas desde el banquillo.

“Estamos de acuerdo que la planilla del #Saprissa no es la mejor; pero muchos, por no decir todos, de sus problemas vienen del banquillo y de la lectura de juego”, escribió el comunicador.

En su comentario, Sandoval también destacó el trabajo del técnico florense José Giacone, asegurando que el planteamiento táctico fue determinante para inclinar el partido a favor del Herediano.

LEA MÁS: Vladimir Quesada y las respuestas que hicieron enojar al saprissismo tras la derrota con Herediano

“Hoy el duelo lo ganó José Giacone con su lectura”, añadió.

“Le quedó muy grande”

La parte más contundente del mensaje llegó al cierre de su análisis, cuando Sandoval fue directo al referirse al regreso de Vladimir Quesada al banquillo tibaseño, una decisión que se tomó desde el torneo anterior.

“A Saprissa el regreso de Vladimir Quesada le quedó muy grande”, sentenció el periodista.

Las declaraciones generaron reacciones entre aficionados y analistas, en un contexto donde el Saprissa suma un inicio irregular en el campeonato, luego de empatar en la primera jornada y caer derrotado ante su clásico rival en la segunda fecha.

Christian Sandoval y Allan Alemán (TDMás/Captura)

Presión temprana en el Clausura 2026

El resultado ante Herediano aumenta la presión sobre el proyecto deportivo del cuadro morado, que apostó nuevamente por Quesada como entrenador, confiando en su conocimiento del club y en su pasado exitoso.

Con apenas dos jornadas disputadas, el Clausura 2026 ya comienza a mostrar un ambiente de exigencia máxima alrededor del banquillo saprissista, donde cada resultado y cada decisión táctica estarán bajo la lupa.

Estamos de acuerdo que la planilla del #Saprissa no es la mejor; pero muchos, por no decir todos, de sus problemas vienen del banquillo y de la lectura de juego.

Hoy el duelo lo ganó José Giaconne con su lectura.

A Saprissa el regreso de Vladimir Quesada le quedó muy grande. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) January 18, 2026

Nota realizada con ayuda de IA