Mientras saprissistas piden salida de Vladimir, Jeaustin Campos hizo algo que llena de nostalgia a los morados

Morados piden la salida de Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ambiente en Saprissa anda calientísimo y los reclamos contra Vladimir Quesada no se hacen esperar; sin embargo, en medio del descontento, Jeaustin Campos hizo algo que tocó la fibra morada y despertó una fuerte nostalgia entre la afición tibaseña.

En sus redes sociales, al técnico le ha dado por contar un poco de su historia y trayectoria como entrenador, explicando el fondo de sus grandes éxitos en el banquillo morado.

“En Saprissa hubo un cambio generacional. Ganamos un pentacampeonato del 2006 al 2009. Fuimos a participar y perdimos la final contra Pachuca en el 2008, donde hicimos un muy buen torneo. Éramos bicampeones y después le ganamos al campeón de la MLS, que era el Houston Dynamo, en cuartos de final, y luego jugamos la semifinal contra el Atlante, que era campeón de México”, dijo el entrenador.

Jeaustin Campos revive la época dorada de Saprissa y despierta nostalgia en la afición morada

Campos agregó que, tras el Mundial de Clubes, el equipo sufrió un cambio importante en su planilla.“Después del Mundial de Clubes cambiamos un 75% u 80% de los jugadores”, explicó.

El técnico destacó que en ese momento el equipo estaba conformado únicamente por futbolistas nacionales, ya que no se permitían extranjeros, y resaltó la importancia del proceso que se construyó a largo plazo.

Jeaustin Campos fue parte del conjunto morado.

“Eran solo ticos, no se podían extranjeros, y lo bueno de esto fue la estructura que nosotros armamos detrás del equipo que fue al Mundial de Clubes. Fue importante un proceso de tres a cuatro años, donde los jugadores que venían detrás de esa camada exitosa eran Tejeda, Keylor Navas, Duarte, Watson y Guzmán”, agregó.

En el clip que compartió Campos también se observa parte de la afición y de las dirigencias de aquel momento, lo que reforzó aún más el sentimiento de nostalgia entre los seguidores morados.

“Pentacampeones, subcampeones de Concacaf. Una era que recuerdo y valoro profundamente. Fue mi primera experiencia como entrenador y que haya sido así de exitosa, no puedo estar más agradecido.

“No fue solo mío, fue de cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico y cada persona que creyó en este proyecto, pero más importante que todos ustedes, la afición, porque sin ese apoyo nada de esto hubiera sido posible. Gracias a Dios por permitirme vivir esto. Una etapa que siempre recordaré y de las más bonitas que me ha tocado vivir”, concluyó.

Cabe recordar que actualmente la afición morada pide la salida de Vladimir Quesada debido al mal arranque del equipo, que apenas suma un punto en los primeros dos partidos del torneo. Además, el descontento creció porque meses atrás Saprissa perdió los títulos del torneo nacional y del certamen centroamericano.