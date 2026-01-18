Deportes

José Giacone revela qué hizo para cambiar en el segundo tiempo y dejar tendido a Saprissa

Herediano derrotó 2-0 al Saprissa con un gran segundo tiempo por parte de los dirigidos de José Giacone

Por Eduardo Rodríguez

José Giacone sumó su segundo triunfo del torneo con el Herediano tras vencer 2-0 a Saprissa en un juego en el que se vio una mejor cara de los florenses en la etapa complementaria.

“Realmente, el segundo tiempo jugamos como queríamos; el primero fue el peor de los dos partidos, el peor, no encontrábamos la pelota, perdimos el medio campo varias veces y pienso que eso no nos puede pasar, tenemos que tener el protagonismo como en el segundo tiempo, subimos las líneas, tomamos mejor las marcas, empezamos a ganar segundos balones”, relató.

En cuanto al camerino, Giacone le manda un mensaje a sus pupilos.

“Hay una competencia interna importante, hay dos jugadores de jerarquía por puesto; no nos podemos dar permisos en cuanto a no entrar enfocados, hay que estar a punta de pie siempre y a veces nos pasa que no tenemos un buen día; hay que presionar siempre y estar atentos”, aseguró.

Sobre los tres cambios en apenas 45 minutos, el argentino opinó lo siguiente en la conferencia de prensa.

“En el mediocampo teníamos problemas, Saprissa podía elaborar en la segunda bola y de alguna buena salida en el primer tiempo, ya que no estuvimos bien en distribución del campo; corregimos eso y nos pudimos imponer”, afirmó.

Sobre la forma de ofender a los contrincantes por las bandas, el técnico rojiamarillo comentó:

“Tenemos jugadores rápidos por banda que tienen buen manejo; es una de las formas de atacar que tenemos, pero bueno, llevamos dos partidos, estamos muy contentos con el trabajo que se viene haciendo porque el trabajo sin resultado es ingrato y los jugadores han hecho un gran trabajo y me alegra por ellos”.

En cuanto a no tener goles en contra, Giacone hizo la siguiente evaluación.

“Tenemos jugadores importantes, pero también hemos trabajado la línea de cuatro, los extremos para que ayuden en defensa, el trabajo del 5 que sabe meterse entre los centrales y que se ve reflejado en el rendimiento defensivo”.

