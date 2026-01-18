Líderes del Saprissa salen en defensa de Vladimir Quesada por el mal momento del equipo

Los cuestionamientos sobre Vladimir Quesada luego de un arranque tan flojo para Saprissa no se han hecho esperar por parte de la afición morada; no obstante, líderes en el camerino tibaseño salieron a defender al técnico ante tanto cuestionamiento.

“Nosotros somos los que estamos dentro de la cancha, los que tomamos ya sean buenas o malas decisiones, entonces Vladimir nos da todas las armas posibles, él junto con el cuerpo técnico, para que nosotros podamos salir al campo de juego con las ideas claras.

Kendall Waston fue uno de los jugadores morados que salieron en defensa de Vladimir Quesada (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

“Desgraciadamente, esto también es prueba y error y, a veces, las cosas no salen como uno quiere. Lamentablemente, no tuvimos la dicha de concretar los goles en las jugadas claras y luego fueron ellos muy afortunados en sus goles; es parte del fútbol”, aseguró Kendall Waston tras la derrota ante Herediano.

Otro de los referentes que expresó su percepción con las críticas a Vladimir Quesada fue Ariel Rodríguez, quien, al igual que Kendall, recalcó la responsabilidad de los que juegan.

“Es difícil; obviamente, la gente tiene su versión y es respetable, pero también los goles que nos hacen son cosa de nosotros.

“La desconcentración, tal vez, en detalles en bola muerta, al final nos corresponde a nosotros, no al entrenador. Entonces creo que va un poquito por ahí. Todos somos responsables, jugadores, cuerpo técnico; no hay que achacar toda la culpa a una persona, creo que esto es un equipo y la responsabilidad es de todos”, afirmó Rodríguez luego del juego en Santa Bárbara.

Vladimir Quesada está siendo muy cuestionado por la afición del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados comenzaron el torneo de Clausura 2026 con un empate en casa ante Puntarenas y una derrota en el Carlos Alvarado contra Herediano, sumado al fracaso del semestre pasado en el que perdieron la final en el Morera Soto con Alajuelense.

Además, el fracaso de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, algo que no solo los dejó fuera de dicha competición, sino sin chances de participar en la Concacaf Champions Cup de este año 2026.

Saprissa ahora se alista para visitar a Sporting a mitad de semana en Grecia, para cerrar su semana en la Cueva cuando reciban al Club Sport Cartaginés por la cuarta fecha, y cierren visitando Pérez Zeledón antes de tener una semana larga, debido a que el 1.° de febrero no hay jornada por las elecciones presidenciales en nuestro país..