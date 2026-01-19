“No es culpa de los jugadores”: El dardo del Machillo Ramírez al arbitraje

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, rompió su costumbre de no referirse al arbitraje y planteó un par de quejas muy puntuales este domingo.

La molestia del técnico erizo no iba tanto por jugadas específicas o porque considerara que lo perjudicaron directamente, sino por la manera en la que actúan los réferis en situaciones concretas y cómo eso afecta el desarrollo del juego.

Óscar Ramírez fue muy claro que el arbitraje le resta dinámica al fútbol ticol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Necesitamos un fútbol rápido, pero no es culpa de los jugadores”

“Lastimosamente, nos anulan dos goles y del arbitraje no quiero hablar. Es un tema del que creo que ustedes, como periodistas, deberían tomar más en cuenta; es algo que ya viene con sus cositas hace rato.

“Necesitamos un fútbol que sea rápido, pero muchas veces lo hemos ralentizado también y no es por los jugadores”, tiró el filazo.

Machillo se mostró visiblemente molesto durante el partido, al ver un encuentro que se frenaba constantemente por faltas o acciones en las que, a su criterio, los árbitros podían dar más fluidez.

Alajuelense empató a uno con Pérez Zeledón en un partido muy cortado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Reposiciones largas que no cuadran

El DT además reclamó que no entiende en qué se basan los árbitros para dar diez o más minutos de reposición en partidos que, según él, no lo ameritan.

“Lo del arbitraje es un tema que hay cosas que no se entienden. Doy un ejemplo nada más, el otro día con Liberia no hubo casi nadie que entrara en el segundo tiempo en camilla o a sacar gente o que pasara algo especial y dieron 13 minutos de reposición.

“Hoy se dieron once minutos, entonces uno no sabe en qué se basan. Son cosas que muchas se aplican de un concepto de uno para otro y algo tan pequeño se hace grande. No veo una relación.

“Queremos dinámica, juegos más rápidos. Por ahí se habla del tiempo efectivo y entonces uno revisa; no quiero hablar más del arbitraje, es solo una observación que hago, ojalá que esto sea una situación real y no puro verbo”, comentó.