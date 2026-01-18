Torneo Nacional

Alajuelense sorprende con un ausencia que nadie vio venir ante Pérez Zeledón

Alajuelense jugará este domingo ante Pérez Zeledón y anunció una baja que sorprende

Por Sergio Alvarado

Alajuelense se enfrentará este domingo a las 3 p.m. ante el Municipal Pérez Zeledón, en la fecha dos del Clausura 2026, en lo que será su primer juego de visita este certamen.

La noticia que más llamó la atención es la ausencia del extremo Kenneth Vargas, los erizos informaron que no estará por una lesión muscular en el partido ante Liberia el jueves, choque en el que el el futbolista fue titular.

Los manudos salen al campo con Bayron Mora; Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Joel Campbell; Ronaldo Cisneros y Jeison Lucumí.

Washington Ortega sigue afuera de convocatoria mientras se recupera de una lesión, al igual que Anthony Hernández y Rashir Parkins.

