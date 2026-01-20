Deportes

Alajuelense recibe muy buena noticia para enfrentar a Cartaginés

Cartaginés recibirá a Alajuelense este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense podría contar este miércoles para enfrentar a Cartaginés, en el estadio Fello Meza, a las 8 de la noche, con un jugador que esperan sea clave en el torneo.

Los rojinegros ya realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección General de Migración y Extranjería para obtener el permiso de trabajo del mexicano Ángel Zaldívar y este lunes, el club fue notificado con la buena noticia de que podrá contar con el delantero para el enfrentamiento contra los brumosos.

Ya con el permiso de trabajo, la Liga procede con la inscripción del jugador ante la Unafut y en el momento en que tenga el visto bueno, Zaldívar ya podría estar a las órdenes del técnico Óscar Ramírez.

Ángel Zaldívar publicó una fotografía en la que deja ver que emprende su viaje a Costa Rica para unirse a Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar podría jugar el miércoles en el partido entre Cartaginés y Alajuelense. Foto: Instagram Ángel Zaldívar. (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

Juego clave para Alajuelense

Alajuelense enfrentará un duelo clave en la Vieja Metrópoli, pues irá tras sus primeros tres puntos, frente al equipo que dirige Amarini Villatoro.

Los brumosos comparten el liderato con el Club Sport Herediano, ambos equipos con seis puntos; mientras que Alajuela está en el sexto lugar, con apenas dos unidades.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Cartaginés enfrentará a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
