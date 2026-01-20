Alajuelense recibe muy buena noticia para enfrentar a Cartaginés

Alajuelense podría contar este miércoles para enfrentar a Cartaginés, en el estadio Fello Meza, a las 8 de la noche, con un jugador que esperan sea clave en el torneo.

Los rojinegros ya realizaron los trámites correspondientes ante la Dirección General de Migración y Extranjería para obtener el permiso de trabajo del mexicano Ángel Zaldívar y este lunes, el club fue notificado con la buena noticia de que podrá contar con el delantero para el enfrentamiento contra los brumosos.

Ya con el permiso de trabajo, la Liga procede con la inscripción del jugador ante la Unafut y en el momento en que tenga el visto bueno, Zaldívar ya podría estar a las órdenes del técnico Óscar Ramírez.

Ángel Zaldívar podría jugar el miércoles en el partido entre Cartaginés y Alajuelense. Foto: Instagram Ángel Zaldívar. (Instagram Ángel Zaldívar/Instagram Ángel Zaldívar)

Juego clave para Alajuelense

Alajuelense enfrentará un duelo clave en la Vieja Metrópoli, pues irá tras sus primeros tres puntos, frente al equipo que dirige Amarini Villatoro.

Los brumosos comparten el liderato con el Club Sport Herediano, ambos equipos con seis puntos; mientras que Alajuela está en el sexto lugar, con apenas dos unidades.