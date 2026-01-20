Deportes

Creador de contenido mexicano ilusiona a la afición manuda con lo que dijo sobre Ángel Zaldívar

El creador de contenido mexicano César López comentó sobre el fichaje de Ángel Zaldívar con Alajuelense asegurando cosas que ilusionarán a los manudos

Por Eduardo Rodríguez

El nuevo refuerzo de Alajuelense, Ángel Zaldívar, está dando de qué hablar por su llegada al fútbol nacional, siendo el creador de contenido mexicano, César López, uno de los que aseguró cosas muy positivas del atacante azteca.

“Buen jugador, buen cumplidor, me parece que la Liga MX se pierde de un gran jugador, es bueno”, afirma el creador de contenido con más de 35 mil seguidores en TikTok.

Ángel Zaldívar ya se encuentra en Costa Rica y de inmediato se integró a Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar es el nuevo delantero de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Va a ser un jugadorazo, les voy a decir sin miedo a exagerar, Ángel Zaldívar va a ser top 3 de los mejores jugadores en este torneo, estoy casi seguro de que va a ser asistidor, va a meter goles, disciplinado, ganador, no le tiemblan las piernas al venir de una liga tan competitiva como la de México; le suma más plusvalía”, acotó el mexicano.

@cesarlop_ Dará el ancho Angel Zaldívar en la Liga de #costarica🇨🇷 #puravida🇨🇷 #alajuelense ♬ sonido original - César López

“Felicidades a los manudos que se han hecho de un gran jugador”, dijo César López sobre el refuerzo liguista.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

