“Aquí no hay campeonitis”: Óscar Ramírez responde con fuerza a las críticas por el inicio del León

Alajuelense arrancó el Clausura 2026 de una manera diferente a la que muchos pensaban, con dos empates, uno en casa ante Liberia y otro de visita frente a Pérez Zeledón.

Los erizos suman dos puntos de seis posibles y se ubican en el quinto lugar, a cuatro unidades de los líderes Herediano y Cartaginés, que ganaron sus primeros dos juegos del certamen.

LEA MÁS: “No es culpa de los jugadores”: El dardo del Machillo Ramírez al arbitraje

¿Campeonitis o falta de preparación?

Óscar Ramírez defendió que Alajuelense le ha costado el arranque por falta de tiempo de trabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al León le ha costado arrancar y ante esa situación se abrieron dos escenarios claros: los que ya insinúan un inicio relajado o síntomas de campeonitis, y los que aseguran que el poco tiempo de preparación entre torneos pesa.

Óscar “Machillo” Ramírez fue muy claro al respecto y descartó de manera tajante cualquier relajación.

“Campeonitis aquí no hay, lo que pasa es que volver a agarrar nivel no es fácil, tenemos que estar atentos a algunas cositas, variables que se dan.

“Hemos tenido poco espacio para recuperarnos de un torneo a otro, es difícil, ya lo hemos visto en otros campeonatos. Normalmente, a los campeones les cuestan los arranques”, dijo el DT manudo este domingo tras el empate ante Pérez Zeledón.

LEA MÁS: Este es el fuerte llamado de atención de Guillermo Villalobos a la zaga de Alajuelense

Antecedentes: cuando la campeonitis sí existió

En efecto, a diversos equipos campeones les ha costado el inicio, en algunos casos por varias semanas, e incluso han reconocido públicamente la campeonitis.

En el Clausura 2022, Jeaustin Campos admitió el fenómeno cuando dirigía al Herediano:

“Estoy claro de que hubo muchos distractores. Sí, puede haber un poco de ‘campeonitis’, aunque no lo quiera. El grupo puede tener distractores; el título es uno de ellos, la selección, otros no están en nivel óptimo… somos humanos”, reconoció.

LEA MÁS: En Alajuelense es 49 de diciembre y todavía no arranca en el Clausura 2026

Alajuelense partía en desventaja

Para Pablo Izaguirre, es muy temprano para hablar de campeonitis, ya que Alajuelense no se ha visto mal, ni falto de intensidad o generación ofensiva.

Alajuelense empató 1-1 ante Pérez Zeledón el domingoo. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

El argentino coincide con el Machillo en que el tema físico y el ritmo competitivo pesan.

“La Liga viene con un trajín totalmente diferente; el tricampeonato de la Copa Centroamericana exigió mucho, viajes constantes, ida y vuelta, eso cansa.

“Luego está el torneo nacional, que se definió hasta el final, y después una preparación mucho más corta. No es lo mismo un equipo con un mes de vacaciones que otro que en ocho o diez días debe preparar un campeonato”, explicó.

Izaguirre agregó que un técnico como Óscar Ramírez no permitiría campeonitis en su plantel.

“A pesar de que le pudo costar el arranque, no pierde. En Pérez incluso pudo ganarlo, entonces no es que el equipo se haya visto mal”, concluyó.

LEA MÁS: Alajuelense sorprende con una contratación que nadie tenía en el radar

Prueba exigente en Cartago

Este miércoles, el León visitará el Fello Meza, un partido que aparece como una buena prueba para que el conjunto rojinegro se suelte y muestre realmente lo que trae en este Clausura 2026.