Este es el fuerte llamado de atención de Guillermo Villalobos a la zaga de Alajuelense

Alajuelense ha tenido un arranque complicado en sus dos primeros partidos del Clausura 2026, tras los cuales solo suma dos de seis puntos posibles, situación sobre la que fueron autocríticos.

Dos jugadores rojinegros reconocieron que no se están viendo como quisieran y que tienen que ver hacia adentro y trabajar en las cosas que están fallando en general.

Guillermo Villalobos afirmó que tienen que mejorar en la solidez defensiva. (15/01/2026 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Municipal Liberia, en partido de primera fecha del torneo de clausura de la Liga Promérica 2026. Foto: Rafael Pacheco Granados)

“Borrón y cuenta nueva”: el mensaje desde el camerino manudo

Lo que sí descartaron los manudos es que estén relajados o se les haya ido el hambre, luego del segundo semestre del 2025, en el que ganaron todo por lo que compitieron.

“El hambre de ganar es algo que siempre tiene que estar en la institución; al final, sí es un proceso complicado. Lo que ganamos, gracias a Dios, lo hicimos, lo celebramos con nuestra gente como debe ser, pero esto ya es borrón y cuenta nueva. Lo que hicimos ya no nos va a servir nada para el presente y tenemos que seguir trabajando porque el bicampeonato es un objetivo”, comentó el defensor Guillermo Villalobos.

Autocrítica en defensa: la zaga, bajo la lupa

Para Memo, el equipo debe pellizcarse más en la zaga, una zona en la que reconoció no se han visto tan sólidos como el torneo pasado.

“Tenemos que poner las barbas en remojo, que llevamos tres goles en dos fechas; el campeonato pasado tuvimos muchos arcos en cero y tenemos que hacerlo este año también”, agregó.

Alajuelense jugará el miércoles en el Fello Meza, una prueba exigente. (JOHN DURAN/John Durán)

Cartaginés, una prueba exigente en el Fello Meza

Los manudos juegan este miércoles ante Cartaginés, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza, un partido que sin duda será una prueba muy dura.

“Los tres partidos que vienen son en tiempos muy cortos, no nos podemos quedar atrás, tenemos que puntuar de a tres, porque queremos el liderato general y ese también es el objetivo”, finalizó Memo.

Fernando Piñar: ya no hay margen para dejar puntos

Para Fernando Piñar, el arranque siempre suele ser complicado, pero ya no pueden seguir dando ventajas ni más puntos a los rivales.

“Se nos han ido cuatro puntos muy importantes, y ya no podemos dejar ir más. Tenemos que acortar con los equipos que han ido sumando de a tres.

“El semestre pasado al principio también se vieron cositas, no arrancamos con el pie derecho, nos ha costado un poco, pero ya tenemos que sentarnos a ver, ser un poco autocríticos, analizar bien qué nos está pasando factura”, opinó.