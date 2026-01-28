¡Despertó el Ángel! Zaldívar cuenta cómo se siente tras su primera gran noche con Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo el arranque deseado tras obtener el título en diciembre anterior; sin embargo, ya suma dos triunfos al hilo y con su nueva incorporación, Ángel Zaldívar, marcando sus primeros goles con la elástica manuda.

El azteca se fue de doblete en el triunfo de 1-3 contra Guadalupe, luego de un par de juegos en los que ya había tenido minutos, pero sin poder figurar en las redes.

Ángel Zaldívar marcó doblete ante Guadalupe (Jose Cordero/José Cordero)

“Estoy tomando ritmo, vengo de un tiempo sin entrenar con el equipo y poco a poco me siento mejor en el campo, con ritmo, entendiendo a mis compañeros, a la Liga y, la verdad, es que estoy muy contento con aportar y que el equipo haya conseguido el triunfo”, comentó el ariete mexicano.

Acerca de cómo lo ha recibido el grupo en estos primeros días como rojinegro, Ángel comentó.

LEA MÁS: Machillo Ramírez habló de cuáles son los enemigos invisibles que muchos aficionados no conocen

“Muy bien, la verdad es que es un excelente grupo, me han recibido todos muy bien y han hecho que el proceso de adaptación sea más rápido”, añadió.

Acerca de sus primeros goles, Zaldívar relató cómo se sintió tras su gran noche en el Colleya Fonseca.

“Muy contento, esto apenas es el inicio, sabemos que hay mucho torneo y vamos paso a paso”, acotó.

Ángel Zaldívar marcó doblete y un autogol ante Guadalupe en el triunfo de Alajuelense (Jose Cordero/Jose Cordero)

Sobre cómo se siente mejor dentro del terreno de juego, Zaldívar habló e incluso hizo referencia a la dupla con Ronaldo Cisneros.

“Donde me pongan me siento cómodo, puedo aportar de punta, de segunda punta o con doble nueve; entonces es lo que decida el profe, pero yo tengo las ganas de, donde me pongan, poder aportar toda mi calidad y todo lo que tenga para el bien del equipo.

LEA MÁS: (Video) Así fue el primer gol de Ángel Zaldívar con Alajuelense

“La verdad, que haberlo conocido me hace saber de sus condiciones, de buscarlo, saber cómo se mueve; ahí también me gusta asociarme con él o con los extremos. Vamos por buen camino”, afirmó sobre Cisneros en declaraciones dadas en la página de Zona Técnica.

Los manudos vuelven a la acción hasta el próximo martes 3, cuando reciban a Liberia en el Morera Soto por los cuartos de final del torneo de Copa, tras el parón del Clausura 2026 debido a las votaciones del 1.° de febrero.