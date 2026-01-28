Machillo Ramírez habló de cuáles son los enemigos invisibles que muchos aficionados no conocen

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, habló de manera muy directa sobre un tema que considera que es vital que entienda el aficionado para poder juzgar el rendimiento y el inicio de los equipos en el fútbol de Costa Rica.

Los manudos ya están tomando vuelo, llevan dos victorias seguidas, pero el DT explicó esos “enemigos invisibles” que aparecen en el camino y que algunos incluso desconocen o interpretan de manera equivocada.

LEA MÁS: Alajuelense recupera la calma y la versión de campeón con una sólida victoria ante Guadalupe

Óscar Ramírez se sinceró sobre un tema que afirma es vital el aficionado entienda. (Jose Cordero/José Cordero)

Los factores invisibles que afectan el rendimiento

“En Pérez Zeledón tuvimos las primeras víctimas (lesiones y cansancio) que se se dan luego de lo que fue el semestre pasado. Son cosas que parecen invisibles, que el aficionado tal vez no entiende, entonces piensa que es solo llegar a la cancha a verlos jugar y ya”.

“Hay procesos fisiológicos y un montón de cosas que son invisibles y son muy humanas.

“Creo que sería importante que los expertos en ese campo puedan hacer un análisis para que la gente pueda entender cómo se manejan estos recesos. Ver a este equipo igual que como terminó el campeonato pasado es imposible, que la gente entienda eso es importante”, destacó.

LEA MÁS: (Video) Así fue el primer gol de Ángel Zaldívar con Alajuelense

El torneo se construye pensando en el cierre

Machillo explicó que el torneo lo arma de cara a que el equipo rinda de la mejor manera en los últimos dos meses de competencia.

“Yo lo decía el semestre pasado, nos interesa noviembre y diciembre que es donde hay que cerrar bien, porque es lo que define el campeonato, cuando se definen los cuatro primeros, semifinales y finales, es donde vale”.

LEA MÁS: Alejandro Bran habla con firmeza tras su último partido: “Sé la calidad de jugador que soy”

Un llamado directo a la prensa y a la afición

“Yo apelo a que ustedes como periodistas puedan explicar un poco más, porque algunos se pasan, yo sé que hay intereses, pero sería importante que la gente entienda cómo se trabajan estas cosas cuando se acortan los campeonatos”, comentó.