Alajuelense recibió una insólita multa minutos antes del juego contra Guadalupe FC

Alajuelense recibió una insólita multa, previo al inicio del juego contra Guadalupe FC.

Este martes, los leones llegaron al estadio Colleya Fonseca, para el encuentro contra el equipo de la rosa, que inició a las 6 de la tarde, pero invadir tres espacios de parqueo le salió caro al equipo rojinegro.

Según contó el periodista José Rodríguez, de Tigo Sports, el bus que trasladó al campeón nacional llegó al estadio, a eso de las 4:20 p.m.

Alajuelense fue multado por invadir tres espacios de parqueo, en las afueras del Colleya Fonseca. Foto: Sergio Alvarado.

LEA MÁS: Alajuelense revela importante noticia sobre su último fichaje

Lo que pasó con Alajuelense

Según narró el comunicador, el bus que trasladó a la Liga quedó atravesado en uno de los portones, donde se bajan los jugadores.

“Hay línea blanca, espacios designados y la Liga está abarcando tres espacios de parqueo, pero conversando un poco con el jefe de tránsito de la zona de Guadalupe, nunca paga este tipo de parquímetros.

“Se le impuso tres multas porque son tres espacios de parqueo que usaron, cada una de las multas con 7.500 colones y conversando, la hora de parqueo cuesta ¢700″; afirmó.

LEA MÁS: Alajuelense da buenas noticias con el regreso de una de sus fichas más importantes

Rodríguez añadió que el inspector municipal no lo pensó dos veces para imponer la multa al equipo rojinegro.

“Se les hizo tres partes al equipo, porque usaron tres espacios de parqueo y luego de unos 15 minutos de estar parqueados se multaron por ¢22.500″, expresó.