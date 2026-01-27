Alajuelense revela importante noticia sobre su último fichaje

Esta tarde, Alajuelense visita el Colleya Fonseca para enfrentarse a Guadalupe con la gran noticia para Óscar Ramírez de que ya puede contar con su nuevo refuerzo, Malcom Pilone.

El campeón nacional confirmó que el exvolante de Liberia está completamente habilitado para jugar y que ya queda a criterio del técnico si desea o no usarlo ante el equipo de Mauricio Wright.

Malcom Pilone podrá debuta ante Guadalupe este mismo martes (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

“El jugador Malcon Pilone ya está habilitado para jugar. ¡Con todo, león!“, publicó la Liga en sus redes sociales.

LEA MÁS: La increíble cantidad de años que tiene Cartaginés de no finalizar líder de un torneo

Los monarcas nacionales se miden a Guadalupe a las 6 de la tarde este mismo martes en la búsqueda de su segunda victoria del certamen local.