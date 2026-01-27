Deportes

Alajuelense revela importante noticia sobre su último fichaje

Malcom Pilone ya está habilitado para debutar con Alajuelense esta noche ante Guadalupe

Por Eduardo Rodríguez

Esta tarde, Alajuelense visita el Colleya Fonseca para enfrentarse a Guadalupe con la gran noticia para Óscar Ramírez de que ya puede contar con su nuevo refuerzo, Malcom Pilone.

El campeón nacional confirmó que el exvolante de Liberia está completamente habilitado para jugar y que ya queda a criterio del técnico si desea o no usarlo ante el equipo de Mauricio Wright.

Malcom Pilone es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Malcom Pilone podrá debuta ante Guadalupe este mismo martes (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

“El jugador Malcon Pilone ya está habilitado para jugar. ¡Con todo, león!“, publicó la Liga en sus redes sociales.

Los monarcas nacionales se miden a Guadalupe a las 6 de la tarde este mismo martes en la búsqueda de su segunda victoria del certamen local.

