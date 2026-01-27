La increíble cantidad de años que tiene Cartaginés de no finalizar líder de un torneo

Luego de cuatro jornadas del Clausura 2026, el Club Sport Cartaginés es el líder en solitario tras tres triunfos y un empate en el arranque del certamen.

Los blanquiazules vencieron a Guadalupe 2-1, en Puntarenas ganaron 0-2, derrotaron a Alajuelense 1-0 y ante Saprissa acabaron la racha de triunfos con un empate sin goles en la Cueva.

Cartaginés es el líder del Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de la igualada en Tibás y tras la derrota de Herediano por la mínima en Liberia, los de Amarini Villatoro lograron instalarse en solitario en la punta; sin embargo, los azules no logran finalizar en primera posición de un torneo desde 1977, según datos del historiador José Antonio Pastor ante la consulta de La Teja.

Futbolistas opinan del arranque del torneo del Cartaginés

LEA MÁS: Fernán Faerrón revela su futuro tras rumores que lo vinculaban a varios equipos de Costa Rica

Es aún muy prematuro para saber si Cartago podrá terminar en el liderato, pese a que en la Vieja Metrópoli se ilusionan con el arranque de la mano de Amarini Villatoro.

“Obviamente, el campeonato está empezando; con respecto al liderato, el punto que conseguimos ante Saprissa nos deja ahí en esa posición. Ahora lo que queda es recuperarnos bien y trabajar el siguiente partido para sacar la victoria y seguir afianzándonos en los puestos de arriba”, afirmó Kevin Briceño.

Kevin Briceño solo ha encajado un gol en el certamen actual (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jiménez)

“Ha sido un inicio positivo para nosotros; hemos tenido partidos complicados, pero hemos demostrado que, como equipo grande que somos, los hemos afrontado de buena manera. Vinimos al Saprissa, que es una cancha difícil, y propusimos nosotros; tuvimos opciones para anotar igual que ellos, como tiene que ser un juego entre equipos grandes. Lastimosamente, no ganamos, pero nos llevamos un punto que nos deja en el primer lugar”, afirmó Luis Flores.

LEA MÁS: Alajuelense tendría muy buenas noticias con Malcom Pilone para juego ante Guadalupe

El Cartaginés defiende su primer puesto este jueves cuando reciba al Sporting de Andrés Carevic, anterior técnico de los blanquiazules, en el Fello Meza a las 6 de la tarde.