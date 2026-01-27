Fernán Faerrón revela su futuro tras rumores que lo vinculaban a varios equipos de Costa Rica

Recientemente se revelaron rumores sobre Fernán Faerrón que lo ligaban con el fútbol de la segunda división; no obstante, el futbolista salió a desmentir dichos supuestos para confirmar que su destino está ligado a Europa.

En un comunicado de prensa publicado en su cuenta personal de Instagram, Faerrón señaló que está a un paso de un club europeo.

Fernán Faerrón estaría en la rampa de salida al fútbol de Europa (JOHN DURAN)

“Queremos aclarar públicamente la situación actual del futbolista ante la información que se viene difundiendo en distintos medios de comunicación y redes sociales”.

“Toda la información publicada en relación con un supuesto regreso de Fernán Faerron al fútbol de Segunda División de Costa Rica es completamente FALSA. Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual ya ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”, dice el comunicado.

En dicha publicación en las historias de Instagram, aseguran que van a tomar medidas ante los falsos rumores difundidos.

“La difusión de rumores, especulaciones y desinformación con el único objetivo de generar visualizaciones, comentarios o interacción en redes perjudica gravemente la carrera profesional de Fernán Faerron, así como la imagen del fútbol costarricense en el exterior".

Fernán Faerrón fue ligado con rumores que lo colocaban en segunda división (Jose Cordero)

“En estos momentos se están llevando a cabo todas las gestiones legales, administrativas y reglamentarias necesarias para que Fernán pueda incorporarse al club europeo en el menor tiempo posible", asegura.

En dicha aclaración comentan que hay una posibilidad de jugar en Costa Rica, pero bajo una circunstancia.

“Únicamente en el caso de que los permisos administrativos y federativos no llegaran a tiempo, y solo de manera temporal, Fernán Faerron contemplaría la posibilidad de jugar cedido en Costa Rica, siempre como una solución provisional y nunca como un cambio definitivo en la planificación de su carrera profesional".

El defensor viene de ser parte del Herediano en su última etapa como jugador; no obstante, finalizó su ligamen de forma sorpresiva en medio de una lesión de larga duración con los florenses por diversas diferencias supuestamente relacionadas con el contrato.