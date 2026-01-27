Así fue cambiando el discurso de Vladimir Quesada con el pasar de las jornadas (apenas vamos por la 4)

En la afición del Saprissa hay un deseo contundente y es la salida de Vladimir Quesada de la dirección técnica; sin embargo, el entrenador cuenta con el respaldo de Roberto Artavia, quien confirmó en Teletica Radio que el entrenador seguirá para el juego del jueves a las 3:30 de la tarde en Pérez Zeledón.

Sobre el discurso de Vladimir a lo largo de estas jornadas en las que los resultados no le han acompañado, en La Teja conversamos con Roberto Méndez Torres, con experiencia en coach motivacional, además de un diplomado en neurociencias aplicadas al deporte - UCASAL (Universidad Católica de Salta), en conjunto con el Instituto Braidot y con el aval del Instituto Universitario River Plate, para con ello analizar la forma en la que el técnico viene hablando.

La afición del Saprissa pide la salida de Vladimir Quesada (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Considero que el discurso de Vladimir le ha servido porque la afición lo repetía, ejemplo cuando Saprissa venía de ganar el tetracampeonato a nadie le gusta perder un clásico o un título menor, ya que venían de ganar mucho el asunto es que esa narrativa ahora se le puede estar volcando, ya que no ha vuelto a ganar títulos y sus dos principales rivales vienen ganando trofeos entonces la afición comienza a reclamar que el equipo no está dando la confianza para ganar el trofeo en mayo”, comentó Roberto.

Roberto fue recapitulando las declaraciones de Vladimir conforme fueron pasando las conferencias de prensa en cada jornada del torneo.

“En un primer partido él tiene un control emocional y muestra fe en el proceso, ya que al final de cuentas empatan tras ir abajo por dos goles y con un hombre menos (contra Puntarenas); entonces hubo un cierto optimismo pese al empate”.

“Después, contra Heredia, pierden el partido de visita en una cancha que siempre ha sido difícil para Saprissa, pero consciente o inconscientemente él confiaba en que en el siguiente partido las cosas podían salir mejor, ya que perder de visita ante un grande puede ser presupuestado”.

Saprissa solo ha sumado una victoria en el torneo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la tercera fecha fue la primera y única victoria morada hasta el momento, a lo que el coach Roberto comentó lo siguiente:

“Para el partido contra Sporting se ve más satisfecho; sin embargo, a mí me queda la duda de que, con o sin conciencia, no tiene la objetividad suficiente, ya que en esa conferencia de prensa dice que fue contundente en defensa y ataque, y entiendo que fuera contundente en defensa, pero el asunto es que el equipo saprissista hubiera hecho tres o cuatro goles si hubiera sido contundente en ataque, pero solo hizo uno.

“No siento que tenga a veces tanta objetividad, ya que tiene esa misma percepción de que confía en la narrativa de que la historia muestra que han vivido situaciones así y salen adelante; entonces eso le puede hacer un sesgo de objetividad en ciertos momentos, ya que me parece que no tiene la claridad de lo que pasa, o es el discurso que manejo de la boca hacia afuera para no generar una sensación negativa ante la prensa y afición”, afirmó.

La más reciente aparición de Vladimir Quesada fue luego del empate ante Cartaginés, que fue cuando el estadio gritó el pedido de su salida del banquillo.

“En este último juego ante Cartaginés, noto cierta frustración en algunas declaraciones y en respuesta a algunos periodistas, al punto que, inclusive, dice que a algún periodista le falta mesura y objetividad; entonces, en algunas preguntas, se ve que conforme pasan las jornadas, se nota que hay cierta actitud a la defensiva; se ve el incremento de frustración en las respuestas, consciente o inconscientemente”, sentenció el coach Roberto.