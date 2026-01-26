¿Llegó el final? Los 6 jugadores del Saprissa que terminan contrato este 2026

En Saprissa hay jugadores que son sumamente cuestionados por parte de la afición y que, pese a eso, se mantienen en el club tibaseño; no obstante, algunos de ellos están próximos a finalizar contratos.

Con base en medios como Transfermarkt y las mismas notas de los diversos medios de comunicación, entre ellos el periodista Kevin Jiménez, se revisaron datos relacionados con los contratos de jugadores morados que han sido recurrentemente cuestionados por la afición saprissista.

Al mismo tiempo, se consultó acerca de ciertos futbolistas que son importantes en la institución, pero que, por tema de edad, hay parte de la hinchada que piensa que pueden dar un paso al costado próximamente.

Ariel Rodríguez finaliza contrato a mediados del 2026 (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

En el caso de jugadores como Ariel Rodríguez y David Guzmán, quienes son ídolos del club, ambos acaban contrato en este 2026: Guzmán fue recientemente renovado por todo el 2026, por lo que en diciembre finaliza su ligamen con la S. En el caso del Samurái, su vínculo con el Monstruo vence en julio, según Transfermarket.

En cuanto a futbolistas que han sido muy cuestionados, como el caso de Orlando Sinclair, quien, pese a venir de un torneo goleador, sigue siendo blanco de las críticas de los saprissistas, le queda todo este 2026 de ligamen.

De igual forma, al exjugador de Herediano, Gerson Torres, también se le acaba el contrato a finales del presente año.

David Guzmán fue renovado recientemente con la institución y acaba su ligamen en diciembre (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el caso de Jorkaeff Azofeifa y de Marvin Loría, quienes han sido blanco de críticas de los morados, ambos terminan su ligamen con el club en junio de este mismo 2026.

Un jugador que viene regresando, tras acabar su préstamo, pero que no termina de ser del agrado del aficionado es Rachid Chirino, quien termina su tiempo en la institución en junio del 2027.

Los datos fueron consultados directamente al departamento de prensa del club; no obstante, al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte de la institución tibaseña.