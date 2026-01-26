Mariano Torres: “Este es el camino por el que hay que ir para ganar los partidos”

Saprissa no ha tenido un arranque de torneo como esperaban los morados, algo que ha hecho que el aficionado tibaseño demuestre su molestia pidiendo la salida de Vladimir Quesada de la dirección técnica; no obstante, el capitán morado, Mariano Torres, asegura que, en cuanto a juego, con lo visto contra Cartaginés, van por buen camino.

“Sentimos que hicimos un gran partido, que merecimos ganar, superamos al rival prácticamente los 90 minutos, pero nos faltó tener más calma en la definición, no pudimos concretar, pero nos quedamos con todo lo bueno que hicimos a pesar de no tener la calma para definir que es algo que debemos trabajar para el próximo partido. Obviamente no conseguimos los puntos que queríamos, pero jugando como hoy (el domingo) vamos a tener más chances de tener los puntos que todos queremos”, afirmó en zona mixta.

Mariano Torres afirma que lo que le está faltando a Saprissa es la definición. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Tuvimos muchas situaciones, pero tal vez esa ansiedad de marcar nos llevó a tomar una decisión mala, pero eso es un punto a mejorar para el próximo partido, pero el nivel de juego me gustó mucho y es el camino por el que hay que ir para ganar los partidos”, acotó Torres.

Pese a que el capitán tibaseño manifestó su agrado en cuanto al juego mostrado en el terreno de juego ante Cartaginés, el malestar de la afición muestra otra cosa, además de los resultados obtenidos, sumado al fracaso del semestre anterior.

Saprissa no ha podido ganar en casa en este Clausura 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los morados vienen de sumar un empate en casa ante Puntarenas a dos goles, una derrota 2-0 contra Herediano, la victoria 0-1 en su visita a Sporting y ahora una paridad sin goles ante los brumosos para sumar cinco unidades de doce posibles.

Los de Tibás se alistan para su próximo encuentro, cuando les toque visitar a Pérez Zeledón en la quinta jornada del certamen este próximo jueves a las 3:30 de la tarde, en un compromiso en el que los morados necesitan regresar al triunfo tras un arranque con más dudas que certezas, luego de estar en la séptima casilla.