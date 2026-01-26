Bancy Hernández lamenta el empate y admite que Saprissa debe recapacitar

El jugador Bancy Hernández del Deportivo Saprissa, quien fue la figura del equipo morado, se sinceró sobre el rendimiento de su equipo al finalizar el juego contra el Cartaginés este domingo.

El delantero generó varias ocasiones frente al marco rival, pero Saprissa no fue capaz de anotar, por lo que sigue sin conocer la victoria en su casa (empató 2-2 ante Puntarenas) y luego del juego contra los brumosos, esto dijo el futbolista nicaragüense:

“¿Qué te puedo decir? Es complicada la situación, porque teníamos que sacar los tres puntos sí o sí, teníamos que ganar.

Bancy Hernández, delantero del Saprissa reconoció que el equipo no pasa por un buen momento. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“El empate nos deja un mal sabor y debemos recapacitar, debemos seguirlo intentando para sumar y lograr el objetivo, que es el campeonato”, afirmó.

Sobre su experiencia en Costa Rica, esto dijo:

“Me siento muy feliz de estar aquí, contento de llegar a este equipo; a la afición le quiero agradecer, por el respaldo en cada partido y que, pese a las dificultades, están presentes”, comentó.

Luis Flores (15), jugador del Cartaginés destacó el buen momento por el que pasa el club. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Con los pies en la tierra

El volante Luis Flores, titular en el cuadro que dirige Amarini Villatoro, se mostró más sereno, porque, pese al resultado, el punto conseguido en la Cueva les permitió colocarse en la cima del Clausura 2026.

“Estamos contentos por el esfuerzo del grupo, estamos bastante unidos y quienes entran de titulares o de cambio hacen un trabajo importante.

“Estamos de líderes, pero debemos mantener los pies en la tierra y ahora esperamos llegar bien a casa, descansar y analizar lo que se viene”, comentó.

Flores no se relaja y añadió que hay cosas por mejorar.

“Somos un equipo grande y así tenemos que jugar cuando enfrentemos a los equipos grandes. Venir aquí (Ricardo Saprissa) es complicado; Saprissa y su afición nos mete mucho; ambos equipos tuvimos posibilidades para ganar el juego. Me voy contento con el rendimiento del juego, aunque tenemos cosas por mejorar”, aseguró.