¿Quién es Ricardo Márquez? El delantero del Cartaginés que enciende la ilusión brumosa

El delantero colombiano Ricardo Márquez ya empezó a sumar minutos con el Club Sport Cartaginés en la victoria de este miércoles sobre Alajuelense 1-0.

El artillero cafetero nos contó más sobre él, en la zona mixta, al final del juego, y dejó claro un ambicioso objetivo personal en cuanto a goles que se fijó para este certamen.

El atacante ingresó de variante a los 72 minutos por Johan Venegas, dejando algunas pinceladas de lo que puede hacer.

Ricardo Márquez entró de variante en el triunfo de Cartaginés sobre Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

“Ya vamos acoplándonos al grupo; la confianza que me han dado mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido fundamental para desarrollar un mejor fútbol”, dijo sobre sus primeros días como blanquiazul.

El delantero otorgó más detalles de lo que es su fútbol y sobre el motivo para llegar al club brumoso.

“Ricardo es un jugador fuerte, aguerrido, con mucho gol; espero meterlo acá y mi llegada a Cartaginés se dio porque el profe me contactó y decidí venir porque la confianza que me dio el profe fue mucha; quizás no sé si fue lo mejor o no, pero siento que es la oportunidad que necesito”, dijo el jugador, que también comentó que viene en condición de préstamo.

LEA MÁS: Lo que pasó con Jeaustin Campos podría acercarlo de nuevo a Saprissa

El atacante fue ambicioso y lanzó un objetivo personal que tiene en cuanto a goles para este torneo con la camisa azul y blanca.

“En Colombia son un poco más de partidos y siempre me visualizaba con entre ocho o diez goles y, pues, acá lo mismo, no puedo bajar los números porque sería algo malo para mí, no me sentiría cómodo; siento que con el pasar de los partidos puedo meter unos ocho golcitos, pero no llegar a la final y no ganar el título tampoco sería satisfactorio, solo algo personal; lo más importante es ser campeones”, aseguró el colombiano.

Cartaginés comenzó el torneo con tres victorias al hilo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo apodan el Caballo, sobrenombre que el ariete azul explicó su origen e incluso admitió que no le desagrada.

“Desde niño me colocaron así y me he quedado así, me lo colocó mi primer entrenador de fútbol; desde ahí hasta hoy, desde los diez años y ya no me siento mal; es más, me gusta”, contó.

LEA MÁS: Óscar “Machillo” Ramírez explicó por qué todavía reniega de la existencia de la ‘campeonitis’

Ricardo también reveló cómo fue su paso por Millonarios de Colombia, uno de los clubes más importantes del fútbol cafetero.

“En Millonarios tomé la responsabilidad de una gran forma; lastimosamente las lesiones no me dejaron ser el mismo, pero con el pasar del tiempo vuelvo a ser goleador, a hacer un buen torneo. Con Millonarios me siento muy agradecido con la afición, directivos, cuerpo técnico; sé que pude dar más, sé lo que soy, pero no me ayudó la lesión”, relató Márquez.