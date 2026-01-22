Celso Borges da la cara y explica sobre el pésimo arranque de Alajuelense

Dos puntos de nueve posibles después de ser campeones nacionales en diciembre, además del tricampeonato de Centroamérica; esa es la realidad que vive actualmente Alajuelense luego de tener un fin de año de pura fiesta.

El capitán erizo Celso Borges le puso el pecho a las balas luego de que la Liga sumara su tercer juego sin ganar, y se acabara una racha sin perder en el Fello Meza ante Cartaginés que se mantenía vigente desde el 2022.

Cartaginés superó 1-0 a Alajuelense que suma tres juegos sin ganar (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estamos mal como equipo, hay que reconocerlo y ese es el camino para salir de eso, pero todos como conjunto, tendremos que hacerlo mejor si queremos salir de eso”, dijo en zona mixta.

“Ahora mismo nos falta humildad para reconocer que los otros equipos han sido mejores y la única manera es corrigiendo en el poquito tiempo que tenemos de entrenar, pero a partir de ahí es que con esto no nos va a dar”.

Celso habló sobre volver a perder, algo que no ocurría en el equipo de Alajuela desde setiembre del año anterior.

“A veces en el fútbol se pierde y hay que aprender a manejarlo; antes no éramos tampoco los mejores, ni ahora lo peor, pero cuando toca perder, hay que asumir y reconocer que el otro equipo lo hizo bien”, señaló.

Celso Borges le puso el pecho a las balas por el mal arranque de Alajuelense (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El equipo siempre quiere ganar, nunca estará en el presupuesto perder; el equipo tiene que ir a ganar siempre y cuando no lo hace, pues la decepción es muy grande, hay que aceptar que hay que hacerlo mejor”, comentó Borges.

Sobre la ausencia de fichajes en el equipo luego de varias salidas y actualmente también muchos jugadores lesionados, el 5 rojinegro mencionó:

“Es el equipo con el que estamos, es el que hay que hacerle frente; simplemente nos falta estar mejor individualmente y colectivo a todos”, aseguró el capitán manudo.

El campeón nacional vuelve a escena el sábado cuando regrese a su estadio para enfrentarse al San Carlos de Paté Centeno a las 8 de la noche.