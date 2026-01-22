Óscar “Machillo” Ramírez explicó por qué todavía reniega de la existencia de la ‘campeonitis’

A Óscar “Machillo” Ramírez hay una palabra que se nota que no le gusta para nada, de la que se defiende y explica que no es lo que sucede en Alajuelense, pese a que muchos la sacan y se la cuestionan en conferencia de prensa, la famosa “campeonitis”.

Derrota ante Cartaginés y dudas sobre el campeón

Los manudos perdieron 1-0 ante Cartaginés este miércoles y suman solo dos puntos de nueve posibles, por lo que muchos se preguntan qué sucede con el monarca, situación que volvió a poner al técnico rojinegro en el centro de los cuestionamientos.

Machillo Ramírez mantiene que lo de Alajuelense no es campeonitis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La explicación de Machillo: desgaste y falta de tiempo

“No sé si sos atleta, practicás algún deporte, en una maratón usted tiene una preparación importante para llegar a eso y luego de que ya disputó la maratón o el evento ¿Qué pasa? y no quiero que suene a excusa pero hay una descompensación que es muy normal, natural.

“El tiempo de recuperarnos de todo eso, para volver a estar bien, con ritmo y volver a estar bien cuesta. Es normal que perdamos tantos pases, ¿Por qué? Hay que entrenar y ahora no tenemos tiempo para entrenar, porque acá solo es recuperar al equipo, luego hacer un bosquejo de lo que puede ser San Carlos y después ir a competir”.

LEA MÁS: Alajuelense suma dos bajas sensibles que no estarán ante Cartaginés y añade una cara nueva al banquillo

Ritmo de competencia como único camino

“Los partidos son los que nos están dando esa parte para tomar ritmo, más que estamos en un tema competitivo. Acá tenemos un rival por delante que nos complica, con un poco más de trabajo. Yo a lo interno la tengo clara y tenemos que ocuparnos”, comentó.

En Alajuelense tratan de buscar qué es lo que sucede en el mal arranque de torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Inquieto no, ocupado”: la postura del técnico

Al consultarle si se siente inquieto o preocupado por lo que está viendo en cancha, fue claro en su postura.

“Inquieto no; ocupado es la palabra. Nosotros hemos planeado cosas, pero nos ha costado darle forma a los muchachos. Entonces queremos refrescar el momento, trabajar en cancha lo táctico.

“Quiero que juguemos más a la segura para poder puntuar, porque lo problemático es que los partidos avanzan. Lo que me preocupa es llegar a un momento en el que deba acelerar para buscar la clasificación”, comentó.

LEA MÁS: ¿Nuevo estadio para la Alajuelense? Asamblea del 31 de enero definirá un cambio histórico

Calendario apretado y desgaste acumulado

Para Machillo, jugar cada tres días desde el 14 de enero ha sido muy complejo: en ocho días han disputado tres partidos, un desgaste que, según el entrenador, pesa más de lo que muchos creen.

LEA MÁS: ¿Será que ahora sí? Alajuelense convoca a asamblea para analizar la construcción de su nuevo estadio