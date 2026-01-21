¿Será que ahora sí? Alajuelense convoca a asamblea para analizar la construcción de su nuevo estadio

La Liga Deportiva Alajuelense convocó a una asamblea de asociados, para analizar, entre otros temas, el futuro del estadio de los rojinegros.

Este miércoles, la institución publicó un anuncio en La Nación en el que se les invita a los asociados liguistas a hacerse presentes a la actividad, programada para el sábado 31 de enero, a las 8 a.m. en primera convocatoria.

Los puntos a tratar en la actividad son:

- Presentación del informe del tesorero, en el que se hablará de la liquidación del presupuesto de la temporada anterior, la presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio inmediato siguiente y cualquier otro asunto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense está convocando para una asamblea de asociados, el sábado 31 de enero. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

- Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

- Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

- Proposiciones presentadas por los asociados, antes o durante la celebración de la Asamblea.

¿En dónde será la asamblea?

Según dio a conocer la Liga, la asamblea se llevará a cabo en el gimnasio multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, que se ubica en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Aquellos asociados que tengan los requisitos para ser asociado activo y deseen participar en la Asamblea con derecho a voto, deberán realizar los trámites correspondientes, ante la junta directiva, para su activación, a más tardar el día 26 de enero hasta el mediodía.

Alajuelense someterá a votación la construcción de su nuevo estadio. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Los documentos objeto de discusión en esta asamblea estarán a disposición, para consulta de los asociados, en las oficinas administrativas de la asociación, a partir del día 28 de enero de 2026.

“Se recuerda a todos los asociados que para participar en la asamblea deberán presentar la cédula de identidad vigente y estar al día en su pago”, dio a conocer el club.