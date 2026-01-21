Uno de los refuerzos del Cartaginés no podría jugar ante Alajuelense y le contamos por qué

Cartaginés podría contar con dos de sus refuerzos extranjeros, para el juego que enfrentará este miércoles, ante Alajuelense.

Este medio consultó a la Dirección de Migración y Extranjería por los permisos de trabajo del técnico Amarini Villatoro y del chileno Juan Carlos Gaete, el colombiano Ricardo Márquez y el argentino Enzo Fernández.

Migración señaló que el club brumoso fue notificado sobre el trámite, por lo que eran los responsables de confirmar si están disponibles para jugar.

El argentino Enzo Fernández aún no tiene el permiso de trabajo para jugar con Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Casi todos con el permiso

El presidente de Cartaginés Leonardo Vargas le confirmó a este medio que tanto Villatoro, como Gaete y Márquez ya cuentan con el permiso de trabajo.

En el caso de Enzo Fernández, aún no tiene el visto bueno para poder jugar en la primera división.

El técnico Amarini Villatoro ya cuenta con su permiso de trabajo para dirigir al Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es un tema que debemos resolver”, afirmó Vargas.

Cartaginés está en el segundo lugar de la tabla, con 6 puntos; mientras que Alajuelense suma apenas dos unidades y buscará su primera victoria ante el equipo brumoso.

El encuentro será en el estadio Fello Meza, a las 8 p.m.