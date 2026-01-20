Cartaginés toma importante decisión de cara al juego contra Alajuelense

El Club Sport Cartaginés dio una importante noticia, con miras al juego contra Alajuelense, que será este miércoles, a las 8 de la noche.

En sus redes sociales, el equipo brumoso tomó una importante decisión antes del clásico provincial, de la jornada 3 del torneo de Clausura.

Cartaginés llega a este importante juego, en el segundo lugar, con 6 puntos; mientras que Alajuelense buscará su primer triunfo, luego de los empates ante el Municipal Liberia y Pérez Zeledón.

Cartaginés recibirá a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Lo que decidió Cartago

Esto informó Cartago, previo al juego contra la Liga.

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante Alajuelense de la Liga Promérica no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145).

“Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”.