Deportes

Cartaginés toma importante decisión de cara al juego contra Alajuelense

El juego entre Cartaginés y Alajuelense será el miércoles a las 8 p.m.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El Club Sport Cartaginés dio una importante noticia, con miras al juego contra Alajuelense, que será este miércoles, a las 8 de la noche.

En sus redes sociales, el equipo brumoso tomó una importante decisión antes del clásico provincial, de la jornada 3 del torneo de Clausura.

Cartaginés llega a este importante juego, en el segundo lugar, con 6 puntos; mientras que Alajuelense buscará su primer triunfo, luego de los empates ante el Municipal Liberia y Pérez Zeledón.

LEA MÁS: ¿Ley del ex en el Fello? El sueño de Claudio Montero ante Alajuelense

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Cartaginés recibirá a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Lo que decidió Cartago

Esto informó Cartago, previo al juego contra la Liga.

“El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante Alajuelense de la Liga Promérica no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145).

“Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésAlajuelenseTorneo de Clausura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.