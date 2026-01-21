Diego Campos hará una nueva vida en Asia luego de su salida de Alajuelense

El jugador Diego Campos hará una nueva vida en Indonesia, luego de su salida de Alajuelense.

El jugador compartió en sus redes sociales fotos con la camisa del Bali United, un club de la primera división de ese país asiático, al que llegará por seis meses.

“Vamos con todo Diego Campos”, destacó el equipo en la presentación del futbolista de 30 años.

LEA MÁS: Esposa de Diego Campos no se aguantó y puso lo que siente tras salida de su esposo de Alajuelense

Diego Campos es el nuevo jugador del Bali United FC, de la primera división de Indonesia. Foto: Instagram Diego Campos. ( Foto: Instagram Diego Campos./Foto: Instagram Diego Campos.)

Diego Campos y su salida de Alajuelense

La salida de Campos se oficializó días después de que la Liga se dejara el título 31.

En el Apertura 2025, Diego marcó 3 goles y en Copa Centroamericana hizo 2 tantos.