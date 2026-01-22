¿Nuevo estadio para la Alajuelense? Asamblea del 31 de enero definirá un cambio histórico

Alajuelense tendrá el 31 de enero una asamblea de socios en la que lanzará el plan que podría cambiar su historia, al plantear la construcción de un nuevo estadio.

Este miércoles, la institución publicó un anuncio en La Nación en el cual se invita a los asociados liguistas a conocer cómo se desarrollaría la propuesta y votar si le dan rienda suelta al plan o no.

LEA MÁS: ¿Será que ahora sí? Alajuelense convoca a asamblea para analizar la construcción de su nuevo estadio

Al Morera Soto ya no le cabe más gente, por eso en Alajuelense planean un nuevo estadio. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense ya había planteado hace unos años esta posibilidad; sin embargo, en esta ocasión el plan parece estar amarrado, por lo que se enviará a votación.

Saturación del Morera Soto, el detonante

El proyecto se pone sobre la mesa luego de que la Liga informó hace unos días que se agotaron los espacios para asociados en el estadio Alejandro Morera Soto, por lo que esta aparece como la solución definitiva, según el planteamiento del grupo que lo propone.

Ante este panorama, surge la pregunta de qué piensa el aficionado por lo que le consultamos a algunos manudos de hueso colorado cuál sería su posición al respecto.

LEA MÁS: ¿Ángel Zaldívar podrá jugar con Cartaginés? Óscar Ramírez habló del nuevo delantero de Alajuelense

Óscar Ulloa: “La Catedral ya cumplió su ciclo”

Manudos reconocidos como el periodista Óscar Ulloa, con gran alcance en redes sociales, es del criterio que sí es necesario un nuevo estadio.

“Por el bien de LDA y del fútbol en Costa Rica, nos urge un estadio nuevo. La Liga es el mejor de Centroamérica y esta es la oportunidad perfecta para apuntar a tener el mejor estadio de la región.

“Hemos demostrado en las buenas y en las malas que siempre llenamos el Morera, pero la Catedral ya cumplió su ciclo. Merecemos una renovación de primer mundo, más espacios y todos estaríamos felices”.

“Incluso le podría servir a La Sele un estadio de fútbol de verdad, porque en el estadio Nacional la experiencia para el aficionado es horrible y no pesa el estadio”, dijo.

LEA MÁS: Afición de Alajuelense recibe una muy buena noticia que estaba esperando con ansias

Tras ganar el título en diciembre, Alajuelense finalmente reactivó el plan del nuevo estadio. (JOHN DURAN/John Durán)

Federico Calderón: modernizar sin perder la esencia

Federico Calderón, otro manudo de arrastre y recordado por su paso en canales como Repretel y Tigo Sports, también lo ve con buenos ojos, aunque evaluaría la opción que pudiera hacerse en la ubicación actual, sino, estaría de acuerdo en el cambio de lugar.

“Para tomar una decisión de este tipo es fundamental pensar en el futuro de la Liga y dejar de lado, aunque cueste mucho, el romanticismo. Los liguistas tenemos una identificación muy fuerte con el Morera Soto en el centro de Alajuela; cuesta imaginar que la Calle Ancha deje de ser el epicentro de celebraciones históricas y títulos.

“Dicho esto, mi primera opción sería adquirir el terreno del costado este del estadio y así remodelar y ampliar el actual Morera Soto, incluso si eso implicara demolerlo y construir uno nuevo desde cero, con el fin de mantener la histórica catedral del fútbol donde siempre ha estado”

“Un nuevo estadio permitiría aumentar la capacidad, innovar, ofrecer una experiencia más moderna al aficionado y contar con mejores accesos y salidas, algo clave considerando que actualmente la ciudad colapsa y dificulta la llegada de personas fuera de la provincia”.

Carlos Luna: el temor a perder identidad

Tener el estadio Morera Soto en los terrenos cercanos al CAR en Turrúcares no le hace gracia a algunos socios de Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Consultamos a Carlos Luna, un socio activo de la institución, y nos dio una perspectiva diferente. Confesó que por motivos de viaje no podría ir a la asamblea, pero si hubiera podido, habría votado que no, pues no le gusta el cambiar de locación y llevar a Turrúcares el proyecto si es adonde se habla.

“Me parece que si vieran hacia afuera con clubes como Chivas o Bolton de Inglaterra, que hicieron estadios nuevos lejos de su zona de identidad, verían que mover el estadio de lugar va en detrimento de la afición.

“Siempre noto que en los partidos, como 20 o 15 minutos antes, es cuando entra la gente que falta y es la gente que vive en Alajuela centro. El estadio es parte de la esencia del club y los dirigentes creo que lo ven como una marca, que hay gente que va a consumir el producto donde sea y pueden tener razón con una parte de la afición, pero no con la realmente alajuelense, que es a la que representa a fin de cuentas el club”, opinó.