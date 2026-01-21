¿Ángel Zaldívar podrá jugar con Cartaginés? Óscar Ramírez habló del nuevo delantero de Alajuelense

Alajuelense buscará sus primeros tres puntos del torneo de Clausura 2026 este miércoles, en una compleja visita al estadio Fello Meza para enfrentar al Cartaginés.

Previo al encuentro ante los brumosos, el técnico Óscar Ramírez habló sobre el mexicano Ángel Zaldívar, quien ya está habilitado y a las órdenes del estratega campeón nacional.

El atacante, apodado el “Ingeniero del fútbol”, llegó al equipo liguista por un periodo de año y medio, y actualmente atraviesa un proceso de adaptación.

“Estamos dándole el conocimiento de lo que queremos hacer, porque sabemos que la afición ya quiere resultados. Muchas veces hay que explicarle a la gente lo que implica eso; ven a dos mexicanos y ya los quieren ver jugando de una vez.

Ángel Zaldívar, nuevo jugador de Alajuelense está en un proceso de adaptación. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

”Esa parte muchas veces tiene su costo. Vamos a ver si se adapta rápido. Ojalá, sería bienvenido para nosotros eso. Y si no, darle su espacio, igual que lo tuvo Ronaldo (Cisneros)”, afirmó el técnico “Machillo” Ramírez.

No está en los planes

Además, el entrenador aprovechó para hablar del español Alberto Toril, quien no está en los planes del Machillo, sin embargo, sigue en la institución liguista.

“En este semestre casi no tuvo participación, estuvo lesionado y de acuerdo a las características que nosotros queremos, con respecto a las suyas, son un poco diferentes.

Cartaginés enfrentará a Alajuelense, este miércoles, a las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Se habló con el gerente (Carlos Vela) y él dijo que sí, entonces se optó por tenerlo en el equipo, aunque no pueda jugar”, recalcó.