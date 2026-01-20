Greivin Mora, asistente de Cartaginés, cree que ganarle a Alajuelense sería un golpe de autoridad

Greivin Mora, asistente técnico brumoso, fue claro sobre la importancia del juego de este miércoles entre Cartaginés y Alajuelense en el Fello Meza, pues más allá de lo que significa el partido en sí, es una posibilidad para sacarle diferencia a un rival directo.

“Este partido, si bien es cierto es un clásico, comprendemos que si ganamos nos distanciamos en la lucha por el primer lugar. Las victorias anteriores nos llenaron de confianza para enfrentar este partido y si logramos el triunfo son siete puntos (que le sacarían a la Liga) y es una distancia importante, pese a que el torneo apenas inicia, sería un golpe de autoridad para distanciarnos en la lucha del primer lugar”, dijo Greivin.

Greivin Mora afirmó que ganarle a Alajuelense sería un golpe de autoridad (Rafael Pacheco Granados)

“El equipo ha iniciado bien con dos victorias. Creo que lo más importante de enfrentar a la Liga directamente es lo que podamos plantear en cancha, luego ir con la convicción de partido a partido y por el objetivo del primer lugar”, aseguró Mora.

El asistente de Amarini Villatoro es consciente de las necesidades de la Liga, que viene de un flojo arranque de torneo.

“Sabemos la necesidad que tiene el rival, que viene de sacar dos empates, y consideramos que va a ser un partido de tú a tú, pero estando concentrados podemos sacar la victoria”.

Cartaginés busca vencer a Alajuelense para sacarle siete puntos en la tabla (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Sobre los refuerzos extranjeros, Greivin habló sobre lo que esperan de ellos.

“Los tres van a ser importantes en ataque porque vamos a tener más posibilidades y variantes, tanto por características como para variar la estructura de juego nuestra. Creo que con esas llegadas, el ataque será muy importante para el torneo, nos van a aportar por los costados como en el centro, en el caso de (Ricardo) Márquez, el equipo va a hacerse más fuerte”, acotó.