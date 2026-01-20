Con los cuatro grandes incluidos: así se jugarán los cuartos de final del Torneo de Copa

Vuelve el Torneo de Copa en su instancia de cuartos de final con la entrada en escena de los equipos grandes del país Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés.

Este martes se realizó la rifa de los cuartos de final en los que quedaron definidos los emparejamientos.

Alajuelense es el actual bicampeón del torneo de Copa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sporting se medirá al Club Sport Cartaginés en una serie a doble partido que empezará en Grecia y cerrará en el Fello Meza.

El actual bicampeón del torneo, Alajuelense, se topará con Liberia, abriendo en el Morera Soto y cerrando en Guanacaste.

Carmelita le tocará medirse al Deportivo Saprissa en estos cuartos de final, siendo la ida en la Cueva y la vuelta en el estadio Rafael Bolaños.

Puntarenas se enfrentará al Herediano, siendo el primer duelo en Santa Bárbara y el encuentro de vuelta en el Puerto.

Así quedaron las llaves del torneo de Copa (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

En caso de que tanto los morados como los rojinegros superen estas series, tendremos clásico nacional en semifinales, abriendo en el Morera Soto y cerrando en Tibás eventualmente.

Mientras que del otro lado de la llave también podríamos tener un clásico provincial con un Heredia vs. Cartago, siendo el juego de ida en la cancha del ganador entre Sporting y brumosos, cerrando en el estadio de Lito Pérez o en Santa Bárbara.

Los encuentros de estos cuartos de final se jugarán el 4 de febrero la ida y la vuelta el 11 del mismo mes.

Las semifinales están programadas para que se efectúen entre el 25 y el 29 de marzo.

La final de este torneo de Copa será a un solo encuentro y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia en abril.