Corte confirma un arreglo que acercaría en definitiva a Jeaustin Campos a Saprissa

El Poder Judicial confirmó que el conflicto entre el técnico Jeaustin Campos y el Deportivo Saprissa llegó a su fin.

Ante una consulta de este medio, el departamento de prensa de la Corte confirmó que ambas partes llegaron a un arreglo extrajudicial y por lo tanto, el caso se encuentra finalizado.

“Ante su consulta nos indican del Juzgado de Trabajo de Alajuela que el expediente de la persona por la cual usted consulta contra Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva es el número 24-000405-0639-LA, el cual fue finalizado por acuerdo extrajudicial de las partes de fecha 15 de enero de 2026″, informó el Poder Judicial.

LEA MÁS: Mientras saprissistas piden salida de Vladimir, Jeaustin Campos hizo algo que llena de nostalgia a los morados

El Deportivo Saprissa llegó a un arreglo extrajudicial con el técnico Jeaustin Campos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El conflicto entre Saprissa y Jeaustin Campos

Recordemos que las diferencias entre el cuadro morado y el entrenador del Real España se dieron en el 2023, cuando a Jeaustin lo despidieron por aparentes tratos racistas hacia el exdelantero Javon East.

Campos dejó su puesto como entrenador de la S un día después de que el delantero jamaiquino denunció insultos racistas hacia su persona.

LEA MÁS: Sporting FC vs Saprissa, ¿cuál equipo llega más urgido al partido de este jueves?

A raíz de lo sucedido, el equipo activó los protocolos correspondientes y se abrió una investigación en la Fedefútbol.

Un tiempo después, el Comité de Ética de la Federación sancionó al técnico con seis meses de suspensión y una multa. Campos alegó que no le permitieron ejercer su derecho a la defensa y por eso presentó una demanda laboral contra el equipo.

Este caso se mantuvo vigente, pero la nueva administración de la S se habría acercado al técnico para llegar a un acuerdo y así darse la mano, un gesto que acerca en defitiniva al técnico más ganador del fútbol tico a los morados, por aquello de que no cuenten más con Vladimir Quesada.