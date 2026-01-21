Sporting FC vs Saprissa, ¿cuál equipo llega más urgido al partido de este jueves?

Sporting FC recibirá al Deportivo Saprissa, este jueves, en el estadio Puente Piedra, en Grecia, con una necesidad que va más allá de los tres puntos.

El duelo enfrentará a dos equipos urgidos por puntuar, con panoramas distintos. En el caso de Sporting FC, que será local, comenzó el torneo con el pie izquierdo y no pudo sumar contra Herediano ni San Carlos.

Pero si eso fuera poco, el equipo de Andrés Carevic no sabe lo que es celebrar un gol desde hace casi tres meses.

La cruda estadística del Sporting FC

Desde el 25 de octubre pasado, Sporting FC no marca un gol en el torneo nacional. La última vez que el equipo albinegro anotó fue en el partido contra el Municipal Liberia.

Desde entonces pasaron seis partidos sin romper la red, específicamente en los duelos contra Herediano, Alajuelense, Puntarenas FC y Saprissa, por el torneo de Apertura 2025.

A estos juegos se les suman los dos partidos del actual torneo en los que no pudieron marcarle a Herediano y San Carlos.

El complicado panorama de Saprissa

Para los morados, este es un duelo en el que también están urgidos de levantar cabeza.

Saprissa apenas tiene 1 punto en el certamen, luego del empate contra Puntarenas FC y la derrota contra Herediano.

La S se coloca en el octavo lugar de la tabla y en los últimos días las críticas hacia el cuerpo técnico morado, encabezado por Vladimir Quesada, han sido mayores, de parte de un sector de la afición.