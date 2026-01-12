“Creo en él”: Marco Ureña confiesa por qué eligió a Carevic y al Sporting para el 2026

Marco Ureña, jugador del Sporting FC, comentó que gracias a Andrés Carevic sigue disfrutando del fútbol y está agradecido por darle una nueva oportunidad como jugador.

Ureña confesó que cree en la metodología de trabajo del técnico argentino y por eso decidió aceptar la oportunidad de jugar para el equipo albinegro.

“No lo voy a dudar. Creo mucho en el trabajo de él y creo que él cree mucho en mí, así que me tomo con seriedad la responsabilidad de disfrutar el fútbol. Yo con Andrés he disfrutado desde que lo conozco, en el 2019.

Marcos Ureña, delantero del Sporting FC contó cómo se siente a su llegada al equipo albinegro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“He metido muchos goles con él y me parece que me beneficia mucho la estructura que implementa en la parte de juego. Me siento muy feliz de estar acá y, a mi edad, lo que quiero es construir cosas, dejar un legado y competir hasta el último día que ya no esté en el campo”, comentó.

Todo terreno

¿Por cuánto tiempo quiere seguir Marcos ligado al fútbol?

“Mientras me sienta fuerte y rápido, puedo competir contra (Alexis) Gamboa, que es uno de los defensas más consolidados que hay aquí.

“Me siento muy fuerte todavía y eso es de diario trabajo; voy a seguir disfrutando, tengo casi 20 años de ser profesional, y siento que puedo aportar con mi experiencia, para que los jóvenes vean que esto no es de magia, es de mucho trabajo y de mucho creer”, comentó.

Y sobre su aspecto físico, Marcos dijo cómo se siente: “En estos días no paré, siempre me mantuve muy activo; sobre todo, en lo que respecta a trabajo de gimnasio, no tanto corriendo ni haciendo nada de fútbol, pero sí como moviéndome mucho, caminatas, gimnasio, piscina.

“A mi edad no puedo parar y me siento muy bien físicamente, me siento muy rápido, que ha sido mi habilidad, y mientras siga así, estaré feliz de competir”, destacó.